Asilo, visas, DACA y más: dónde conseguir ayuda legal migratoria gratis en Carolina del Norte

En Carolina del Norte, y todo Estados Unidos, operan organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los migrantes a solicitar programas de asilo, visas, DACA, o brindan asesoría sobre su estatus migratorio y diversos trámites legales.

Dónde conseguir ayuda migratoria en Carolina del Norte

Conseguir ayuda migratoria gratuita o de bajo costo en Carolina del Norte para temas como asilo, visas, DACA es posible a través de diferentes organizaciones sin fines de lucro.

En Carolina del Norte, organizaciones ofrecen ayuda legal a migrantes a bajo costo o gratis (Pexels/RDNE Stock project)

Algunas de las asociaciones que brindan asistencia en casos de inmigración, incluidas las asesorías, consultorías y ayuda con DACA, asilo, visas humanitarias y otros procesos migratorios son:

La Unión Internacional para Refugiados y Reasentamiento (USCRI) en Raleigh, Carolina del Norte, brinda apoyo a refugiados y solicitantes de asilo con representación legal profesional de bajo costo a refugiados e inmigrantes de bajos ingresos y sus familias con asuntos de inmigración familiares y humanitarios.

Brinda servicios legales de en Durham y Greensboro, cuentan con buena reputación y enfoque en inmigración, asilo y refugiados.

La red CWS ofrece servicios legales de bajo costo a refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. Su equipo legal ayuda a solicitar la ciudadanía, tarjetas de residencia permanente (Green Card), protección de DACA, estatus de protección temporal (TPS) y asilo.

Pertenece a la red de abogados de inmigrantes. Es una organización sin fines de lucro que conecta a estas personas con recursos comunitarios y legales.

Sus áreas de asistencia legal consisten en ajuste de estatus, trámites consulares, DACA, autorización de empleo, peticiones familiares, naturalización/ciudadanía, Estatus de Protección Temporal (TPS), así como asesoría para completar formularios y presentaciones ante Uscis.

La asistencia legal para inmigrantes consiste en solicitud de asilo, visas, DACA, refugiados, entre otros (Pexels/Kindel Media)

La mayoría de estas organizaciones requieren de solicitar una cita para recibir la atención y brindar información personal, como el nombre completo, además de llenar un formulario de ingreso para aplicar a los servicios.

Consulados en EE.UU. que ofrecen ayuda gratis

Algunas autoridades consulares en el país norteamericano pueden brindar ayuda gratuita a sus connacionales, aunque bajo ciertas limitaciones.

Los consulados de México en EE.UU. ofrecen ayuda gratuita a migrantes en el país norteamericano (ARCHIVO) Secretaría de Relaciones Exteriores

Según el gobierno de México, su red consular en EE.UU. ofrece:

Información sobre qué hacer en casos de detención o deportación.

Explicación general del proceso legal.

Derechos humanos y legales básicos ante ICE y otras autoridades.

Información sobre cómo funciona la petición de asilo, DACA, y otros programas para inmigrantes en términos generales.

Asesoría legal básica que se enfoca más en la prevención

Protección consular en casos de detención o emergencia para asegurar que se respeten los derechos legales.

El Consulado de México en Estados Unidos también brinda consultas jurídicas gratuitas con abogados externos, y los funcionarios ayudan a personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cuáles son las oficinas consulares de México en EE.UU.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, en el país existe una amplia fuente de redes consulares. En Carolina del Norte esta oficina está ubicada en 431 Raleigh View Road, Raleigh.

Cuenta con servicio en 100 condados de esta entidad de EE.UU., además de ayuda en 46 condados de Carolina del Sur. Su teléfono de atención es 919 615 3653 y el de protección es 919 615 3694. Se pueden solicitar informes al correo electrónico conraleigh@sre.gob.mx.

Los migrantes mexicanos pueden acudir a cualquier sede consular que se encuentre dentro de Estados Unidos para solicitar ayuda. Las direcciones de los consulados se pueden consultar directamente en el sitio web.