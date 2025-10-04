Calendario de pagos del Seguro Social en octubre de 2025 en Carolina del Norte

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) apoya cada mes a cerca de un millón de personas en Carolina del Norte mediante sus programas de asistencia para jubilados, sobrevivientes y personas con discapacidad, además de quienes no pueden generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos básicos.

Cuándo dan los pagos del Seguro Social en Carolina del Norte en octubre de 2025

La SSA compartió el calendario oficial de pagos correspondientes a octubre de 2025. Los depósitos se realizan de acuerdo con la fecha de nacimiento de cada beneficiario, iniciando el segundo miércoles del mes. El esquema queda de la siguiente forma:

Personas nacidas entre el 1º y el 10.º: miércoles 8 de octubre .

. Personas nacidas entre el 11 y el 20: miércoles 15 de octubre .

. Personas nacidas entre el 21 y el 31: miércoles 22 de octubre.

Quienes se inscribieron en el programa antes de mayo de 1997 recibirán su pago en una fecha distinta: el 3 de octubre. Por su parte, los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán su depósito el 1º de octubre.

La SSA recordó que, como regla general, los pagos del SSI se realizan el primer día de cada mes. Cuando esa fecha cae en fin de semana o día festivo, el depósito se adelanta al viernes hábil previo.

Calendario del resto del año del Seguro Social

La dependencia también publicó las fechas de pagos para los meses restantes del año, manteniendo el mismo sistema de distribución:

Pagos del RSDI (Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad):

Nacidos del 1º al 10: 12 de noviembre y 10 de diciembre

Pagos del SSI:

1º y 31 de noviembre

1º y 31 de diciembre

Pagos para inscritos antes de mayo de 1997:

3 de noviembre

3 de diciembre

Nacidos del 11 al 20: 19 de noviembre y 17 de diciembre

Nacidos del 21 al 31: 26 de noviembre y 24 de diciembre

La SSA explicó que, en ocasiones, los depósitos pueden tardar hasta 72 horas en reflejarse en las cuentas bancarias. Si después de este tiempo el beneficiario no ha recibido su pago, debe comunicarse directamente con la dependencia para solicitar asistencia y resolver el inconveniente.

Requisitos para inscribirse a los programas del Seguro Social

Las personas de Carolina del Norte interesadas en formar parte de alguno de los programas de ayuda del Seguro Social deben llenar una solicitud en línea en el sitio web de la dependencia, donde podrán seleccionar.

Existen cuatro tipos de programa del Seguro Social a los que un ciudadano estadounidense puede afiliarse, de acuerdo a su situación:

Para cónyuges y familiares sobrevivientes : Como su nombre indica, esta ayuda la reciben los cónyuges o excónyuges, hijos o padres de un beneficiario que trabajó y pagó sus impuestos de seguridad social mientras estaba con vida.

: Como su nombre indica, esta ayuda la reciben los cónyuges o excónyuges, hijos o padres de un beneficiario que trabajó y pagó sus impuestos de seguridad social mientras estaba con vida. Ingreso Suplementario : El SSI se estableció para apoyar a personas con pocos o nulos ingresos, así como para adultos mayores de 65 años o personas con alguna discapacidad.

: El SSI se estableció para apoyar a personas con pocos o nulos ingresos, así como para adultos mayores de 65 años o personas con alguna discapacidad. Por jubilación: A partir de los 62 años, las personas pueden solicitar su jubilación, siempre que hayan trabajado por varios años y cumplido correctamente con el pago de sus impuestos del Seguro Social por al menos 10 años.

Por discapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés): este programa es únicamente para personas diagnosticadas con alguna discapacidad que les impida laborar, por ejemplo, si se tiene ceguera.