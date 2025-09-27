Encuentra un aeropuerto abandonado en un acantilado, aterriza y descubre un increíble secreto en Carolina del Norte

Lo que comenzó como una simple aventura aérea terminó en un hallazgo sorprendente. Un hombre en Carolina del Norte encontró lo que parecía ser un aeropuerto abandonado construido sobre un acantilado. Impulsado por la curiosidad, primero inspeccionó el terreno en automóvil y después decidió aterrizar con su propia avioneta, lo que lo llevó a descubrir varias sorpresas ocultas en la propiedad.

El aeropuerto abandonado en un acantilado de Carolina del Norte

El descubrimiento fue realizado por Drew, creador del canal de YouTube Fly me to the fun. En uno de sus videos relató cómo llegó hasta Bryson City, Carolina del Norte, donde detectó la pista de aterrizaje en la cima de una montaña.

Antes de tomar cualquier decisión, recorrió el lugar en automóvil para verificar que la pista fuera segura y lo bastante extensa para recibir una aeronave. Tras la inspección, concluyó que sí podía aterrizar en el sitio, aunque reconoció que estaba nervioso por ser la primera vez que intentaría una maniobra en un lugar abandonado.

Aeropuerto abandonado se vende por casi US$4 millones

Drew explicó que antes de aterrizar debió contactar al propietario del terreno, ya que el lugar no estaba completamente abandonado, sino que se encontraba en venta. El dueño le informó que no podía usar la pista, pues era una propiedad privada valorada en US$3,9 millones. Finalmente, tras negociar, llegaron a un acuerdo: el youtuber podría aterrizar allí siempre que cediera los derechos de su video para su difusión.

En su grabación de 15 minutos, Drew reveló que el aeropuerto había pertenecido a la empresa Mountain Ford, que durante la década de 1950 construyó en el mismo lugar un concesionario de automóviles.

El creador de contenido voló desde Atlanta hasta Carolina del Norte. Sin embargo, primero se trasladó por carretera al acantilado para inspeccionar la zona. Más tarde regresó con su avioneta para aterrizar directamente en Bryson City.

Sorpresas en el aeropuerto abandonado

Después de recomendar a los curiosos sobre no aterrizar en la pista del acantilado de Carolina del Norte, ya que podrían ser demandados por invadir propiedad privada, Drew comenzó a explorar el aeropuerto y encontró diversas sorpresas que harían que valga la pena comprar y remodelar el lugar.

Al recorrer el lugar, Drew descubrió varias estructuras en relativo buen estado, entre ellas:

Un hangar con una aeronave en deterioro, que calculó llevaba abandonada unos 30 años.

Un concesionario de autos, que en su época funcionaba con normalidad y podría remodelarse como restaurante o bar.

Espacios de reparación y talleres, con infraestructura aún utilizable.

, con infraestructura aún utilizable. Habitaciones con drenaje funcional, que podrían convertirse en zonas habitables.

El piloto calificó el lugar como un posible “oasis” para otros aviadores, dado que combina la infraestructura de una pista privada con un entorno privilegiado. El aeropuerto se encuentra a pocos minutos del centro de Bryson City, una localidad con restaurantes, bares, un casino y un lago visible desde la cima del acantilado. Según Drew, la ubicación hace que la propiedad tenga un enorme potencial turístico si alguien decide comprarla y remodelarla.

Advertencia para curiosos

El youtuber advirtió a sus seguidores que no es recomendable aterrizar en la pista sin autorización ya que se trata de propiedad privada y los intrusos podrían enfrentar demandas por invasión.

Pese a su estado de abandono, el aeropuerto del acantilado sigue siendo un sitio con gran potencial. Con una inversión de remodelación adecuada, podría convertirse en un destino único para pilotos y turistas en busca de experiencias diferentes en Carolina del Norte.