DMV en California: qué documentos debe presentar un migrante a partir del 1° de enero 2026 para registrar su vehículo

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) se encarga del proceso de registro de un vehículo. Para completar el trámite como migrante, se deben presentar documentos de identidad, así como otras solicitudes y comprobantes. De esta forma funciona a partir del 1° de enero de 2026.

Los documentos que solicita el DMV de California para el registro de un auto

Los estatutos de la agencia señalan que para completar el proceso de registro de un auto se debe presentar el número de licencia de conducir o tarjeta de identificación de California de cada propietario.

La licencia de conducir AB 60 en California es una tarjeta que otorga a un migrante el permiso para operar un vehículo motorizado California Department of Motor Vehicles

La entidad es una de las que otorga licencias a personas que no pueden comprobar su estatus legal, gracias a la ley AB 60. Esta legislación permite la emisión del documento para quienes pueden proporcionar comprobante de identidad y domicilio en el Estado Dorado.

Las normas estatales también señalan que las solicitudes de registro deben incluir la dirección de residencia o comercial del propietario y la dirección postal, si es diferente.

Las direcciones de residencia deben incluir el número de la casa, el nombre de la calle y, cuando corresponda, el número de apartamento o del espacio en el parque de casas móviles. Mientras que las comerciales pueden ser de un edificio de oficinas o una dirección física en la calle.

Registro de un vehículo en California: comprado a un concesionario

El DMV explica que comprar un vehículo en un concesionario suele implicar que al menos parte del proceso de matriculación se gestionará por el nuevo propietario, aunque muchos están autorizados a transferir títulos y emitir una placa temporal hasta que llegue por correo la permanente y las calcomanías.

Si el concesionario donde compró su vehículo no ofrece servicios de matriculación, deberá matricularlo el comprador Freepik - Freepik

Para el registro del vehículo comprado en un concesionario se necesita:

Si el vehículo es nuevo, se requiere el formulario Solicitud de Título o Registro (REG 343).

Si el vehículo es usado, el Certificado de Título de California (o un título de otro estado, si el vehículo está actualmente registrado en otra entidad).

Si el título se ha perdido o dañado, completar una Solicitud de reemplazo o transferencia de título (REG 227) para solicitar una copia.

La firma del vendedor y/o del acreedor prendario en el Certificado de Título.

La firma del propietario en el Certificado de Título.

Tarifas de transferencia de título aplicables o un impuesto de uso.

También se podría requerir estos documentos:

Un formulario de Transferencia y Reasignación de Vehículo/Embarcación (REG 262) completo.

Formulario de Declaración de hechos (REG 256).

Certificación de smog.

Formulario de Declaración del sistema de emisiones del vehículo (SMOG) (REG 139).

Impuesto sobre el uso y/o diversas otras tasas.

California: el registro de un auto comprado a un particular

De acuerdo con el DMV, los compradores tienen diez días después de la adquisición del vehículo para transferir la propiedad del vendedor a sí mismos, y los vendedores tienen cinco días después de la venta para informar la transferencia de propiedad al Departamento.

En California, al vender o transferir un vehículo a otra persona, se debe presentar un Aviso de Transferencia y Liberación de Responsabilidad al DMV Unsplash/The frolicsome Fairy

Asimismo, se tienen 20 días para registrar un vehículo después de obtener la residencia o conseguir trabajo en California.

Los documentos que se necesitan para el registro: