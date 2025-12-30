DMV en California: qué documentos debe presentar un migrante a partir del 1° de enero 2026 para registrar su vehículo
Este proceso permite obtener las placas y un título para el auto, así como asegurar que cumple con requisitos de inspección para su uso en carreteras públicas
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) se encarga del proceso de registro de un vehículo. Para completar el trámite como migrante, se deben presentar documentos de identidad, así como otras solicitudes y comprobantes. De esta forma funciona a partir del 1° de enero de 2026.
Los documentos que solicita el DMV de California para el registro de un auto
Los estatutos de la agencia señalan que para completar el proceso de registro de un auto se debe presentar el número de licencia de conducir o tarjeta de identificación de California de cada propietario.
La entidad es una de las que otorga licencias a personas que no pueden comprobar su estatus legal, gracias a la ley AB 60. Esta legislación permite la emisión del documento para quienes pueden proporcionar comprobante de identidad y domicilio en el Estado Dorado.
Las normas estatales también señalan que las solicitudes de registro deben incluir la dirección de residencia o comercial del propietario y la dirección postal, si es diferente.
Las direcciones de residencia deben incluir el número de la casa, el nombre de la calle y, cuando corresponda, el número de apartamento o del espacio en el parque de casas móviles. Mientras que las comerciales pueden ser de un edificio de oficinas o una dirección física en la calle.
Registro de un vehículo en California: comprado a un concesionario
El DMV explica que comprar un vehículo en un concesionario suele implicar que al menos parte del proceso de matriculación se gestionará por el nuevo propietario, aunque muchos están autorizados a transferir títulos y emitir una placa temporal hasta que llegue por correo la permanente y las calcomanías.
Para el registro del vehículo comprado en un concesionario se necesita:
- Si el vehículo es nuevo, se requiere el formulario Solicitud de Título o Registro (REG 343).
- Si el vehículo es usado, el Certificado de Título de California (o un título de otro estado, si el vehículo está actualmente registrado en otra entidad).
- Si el título se ha perdido o dañado, completar una Solicitud de reemplazo o transferencia de título (REG 227) para solicitar una copia.
- La firma del vendedor y/o del acreedor prendario en el Certificado de Título.
- La firma del propietario en el Certificado de Título.
- Tarifas de transferencia de título aplicables o un impuesto de uso.
También se podría requerir estos documentos:
- Un formulario de Transferencia y Reasignación de Vehículo/Embarcación (REG 262) completo.
- Formulario de Declaración de hechos (REG 256).
- Certificación de smog.
- Formulario de Declaración del sistema de emisiones del vehículo (SMOG) (REG 139).
- Impuesto sobre el uso y/o diversas otras tasas.
California: el registro de un auto comprado a un particular
De acuerdo con el DMV, los compradores tienen diez días después de la adquisición del vehículo para transferir la propiedad del vendedor a sí mismos, y los vendedores tienen cinco días después de la venta para informar la transferencia de propiedad al Departamento.
Asimismo, se tienen 20 días para registrar un vehículo después de obtener la residencia o conseguir trabajo en California.
Los documentos que se necesitan para el registro:
- El título del vehículo, a veces llamado comprobante de venta, firmado por quien lo vende. La firma del nuevo propietario es obligatoria en la línea 1 del título.
- Si el título del vehículo se ha perdido, ha sido robado o dañado, completar el formulario Solicitud de reemplazo o transferencia de título (REG 227).
- Si el vendedor no es el propietario cuyo nombre aparece en el título, necesitará una factura de venta firmada tanto por el vendedor como por la persona cuyo nombre aparece en el título.
- Un registro del kilometraje del odómetro, si el vehículo tiene menos de diez años.
- Si el título no incluye una línea para anotar el kilometraje, completar el formulario de Transferencia y Reasignación de Vehículo/Embarcación (REG 262).
- Una certificación de smog.
- Tarifas aplicables y un impuesto de uso.
