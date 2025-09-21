El gran secreto de “El verano que me enamoré”: la idílica playa de Cousins está en Carolina del Norte

El verano que me enamoré (Prime Video) continúa como una de las series más famosas del momento. La historia se centra en el personaje de Belly Conklin, quien vive un triángulo amoroso con los hermanos de la familia Fisher en el pueblo ficticio de Cousins, aunque la playa tiene su verdadera ubicación en Carolina del Norte.

Así es la playa Cousins de El verano que me enamoré

La historia de The Summer I Turned Pretty transcurre en un pueblo ficticio llamado Cousins, que en la ficción está ubicado en Massachusetts, pero los lugares en los que se filmó son sitios turísticos de diferentes partes de Estados Unidos, según People.

Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno de El verano que me enamoré (Prime Video)

La serie se inspira en la trilogía de libros homónimos de Jenny Han y tiene como protagonistas a Belly (Lola Tung), Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno).

La playa ocupa un lugar central en la historia y, aunque en el libro se describe en la zona de Cape Cod, la producción de Prime Video eligió como escenario principal una locación cercana a la ciudad de Wilmington, en Carolina del Norte.

Las escenas frente al mar no se rodaron en un solo sitio: gran parte se grabó en Carolina Beach, Kure Beach y Fort Fisher, de acuerdo con Lindsay Fort, directora de locaciones de la serie.

Por su parte, las tomas nocturnas se realizaron principalmente en el Área Recreativa Estatal de Fort Fisher. Sin embargo, el camino que conecta la playa con la casa de verano se filmó en Wrightsville Beach, el mismo lugar donde ocurrió el beso final de la primera temporada

La playa de Cousins, de El verano que me enamoré, es un lugar ficticio (Prime Video)

Así son las playas de Carolina del Norte donde se grabó El verano que me enamoré

Wilmington es una ciudad con tres playas isleñas cercanas, conocida como el destino costero más accesible de Carolina del Norte. El lugar fue sede de más de 400 producciones de cine y televisión, por lo que sus visitantes podrían reconocer algunos de sus rincones, de acuerdo con Visit North Carolina.

Las playas en donde se grabó El verano que me enamoré ofrecen diferentes ambientes y atracciones:

Carolina Beach

Este municipio tiene un ambiente relajado, con música en vivo y otros eventos únicos. Cuenta con paseos marítimos y un parque estatal, así como senderos para practicar caminatas al aire libre, según Wilmington Beaches.

Playa de Carolina del Norte, Estados Unidos (Pexels/Kristina Gain)

Kure Beach

Se trata de una playa ubicada a solo 18 millas (29 kilómetros) de la ciudad principal. Según su sitio web, es el lugar perfecto para quienes buscan belleza natural y tranquilidad, además de que ofrece atracciones emblemáticas y aventuras al aire libre.

Kure Beach en Carolina del Norte, EE.UU. (kure-beach.wilmingtonandbeaches.com)

Fort Fisher

Es un área de recreación protegida de Carolina del Norte que también se ubica a 18 millas de Wilmington, según su sitio web. El lugar permite acceso a la playa con vehículos todoterreno, cuenta con un sendero y con un mirador que permite observar la vida silvestre.

Forth Fisher en Carolina del Norte (FB/Fort Fisher State Historic Site)

Cuáles son y dónde ver las temporadas de El verano que me enamoré

La historia se centra en el triángulo amoroso de los personajes principales y capta la magia del primer amor, así como lo doloroso del primer desamor, y se estrenó en 2022, según IMDB.

El verano que me enamoré tiene tres temporadas y 26 capítulos. La primera temporada tuvo solo siete episodios, la segunda ocho y la más reciente, estrenada este 2025, contó con 11.

La exitosa producción puede verse en Amazon Prime Video, cuenta con dos premios de ReFrame Stamp, por sus primeras dos temporadas, y con un reconocimiento de People’s Choice Awards que obtuvo en 2024.

La creadora de la historia es la escritora estadounidense Jenny Han, quien también fue la mente detrás de series como Besos, Kitty y películas como A todos los chicos de los que me enamoré, las dos producciones de Netflix.