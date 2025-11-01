En Carolina del Norte: calendario de pagos del Seguro Social en noviembre de 2025

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó las próximas fechas de pago para los habitantes de Carolina del Norte que reciben beneficios mensuales. Durante noviembre de 2025, uno de los programas no percibirá el depósito, pero será retribuido con dos pagos en diciembre.

Cuándo pagarán los beneficios del Seguro Social en noviembre

La SSA acostumbra publicar antes de Año Nuevo el calendario completo con las fechas en las cuales los beneficiarios recibirán los depósitos mensuales del Seguro Social. De hecho, en el sitio oficial de la SSA ya se puede consultar la agenda para 2026.

La Administración del Seguro Social es quien publicó el calendario de pagos correspondientes a noviembre de 2025 (Social Security Administration)

La administración tomó como referencia la fecha de nacimiento de las personas para distribuir los pagos en días distintos. Con ese criterio, los beneficios de noviembre serán entregados en Carolina del Norte con el siguiente orden:

Fecha de nacimiento del 1° al 10 : 12 de noviembre .

: . Fecha de nacimiento del 11 al 20 : 19 de noviembre .

: . Fecha de nacimiento del 21 al 31: 26 de noviembre.

Las personas que están inscritas en el programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) no percibirán ingresos del Seguro Social en noviembre. No obstante, el depósito que corresponde a este mes se realizará en diciembre. Por esa razón, en el último mes del año habrá dos fechas de entrega que serán los días 1° y 31.

Para quienes pertenecen al mismo tiempo al Seguro Social y al SSI, las entregas se efectuarán en dos días: el dinero del Seguro Social llegará el 3 de noviembre, mientras que el correspondiente al SSI lo hará el 1° de noviembre.

Por último, los individuos que reciben beneficios del Seguro Social desde mayo de 1997 o antes, recibirán su pago el 3 de noviembre.

A raíz del actual cierre de gobierno de Estados Unidos, la SSA anunció en su página oficial que los pagos del Seguro Social no se verán afectados en ningún estado ni cambiarán de fecha.

CBS News explicó que el dinero de estos programas es parte del gasto obligatorio, por lo que su financiación ya fue aprobada y no posee fecha de caducidad.

Quiénes pueden inscribirse en el Seguro Social en Carolina del Norte

La SSA cuenta con diversos programas que fueron creados para brindarle asistencia económica a quienes más la necesitan, en especial a los individuos que perciben pocos o ningún ingreso.

Las personas que sobrevivieron a un familiar fallecido son candidatos para recibir beneficios del Seguro Social (Pexels/Julia M Cameron)

El gobierno de EE.UU. señaló que existen cuatro tipos principales de beneficios disponibles en el país:

Beneficios de jubilación .

. Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI).

del Seguro Social (SSDI). Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

(SSI). Beneficios para cónyuges y otros sobrevivientes de un familiar fallecido.

Los requisitos para pertenecer a uno (o varios) de los programas de la SSA son distintos en cada categoría, por lo que se deben consultar los criterios de elegibilidad en el sitio de la dependencia. En algunos casos se necesita haber pagado impuestos del Seguro Social durante un tiempo determinado.

El sitio de finanzas Kiplinger reportó que en Carolina del Norte 1.768.974 jubilados reciben pagos mensuales de la SSA. Los depósitos mensuales en este estado tienen un valor promedio de US$1980,01.

Calendario de pagos para lo que resta de 2025

Los últimos meses del año están marcados por algunas de las festividades más esperadas en Estados Unidos, como Día de Acción de Gracias y Navidad. Por esa razón, para algunas personas es útil saber con antelación cuándo se depositarán los siguientes pagos del Seguro Social.

Las fiestas de fin de año suelen requerir de presupuestos adicionales (Pexels/August de Richelieu)

De acuerdo con la SSA, los beneficios del Seguro Social de diciembre serán entregados en estas fechas: