Hochul lo anunció: el plan de autobuses que la MTA dispondría si se declara la huelga de trenes en Nueva York

Este miércoles 13 de mayo, la gobernadora Kathy Hochul informó en Albany, Nueva York, que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) pondrá en marcha un servicio de autobuses de enlace (shuttles) para los empleados esenciales debido a la posible huelga del Long Island Rail Road (LIRR), que se espera comience en tres días.

El plan de emergencia de la MTA ante la huelga

De acuerdo con el comunicado oficial y el reporte de la MTA, la funcionaria instruyó al equipo negociador de la autoridad de transporte a mantener el diálogo en la mesa, pero aclaró: “Estos autobuses no podrán reemplazar el servicio completo del Long Island Rail Road”.

Según la MTA, los autobuses funcionarían de manera limitada durante los días hábiles y solo en horas pico: hacia Manhattan, de 4.30 a 9 hs, y hacia Long Island, de 15 a 19 hs. Las rutas conectarían seis puntos de Long Island con estaciones de transferencia del metro en Queens.

La medida busca ofrecer una alternativa de transporte ante el posible cierre total de la red ferroviaria que traslada a casi 300 mil pasajeros diarios, un conflicto derivado del estancamiento en las negociaciones contractuales que, según la mandataria, fue acelerado por intervenciones de la administración federal.

El estado instó formalmente a los empleadores y trabajadores de la región a planificar el trabajo remoto para principios de la próxima semana, con el fin de reducir el caos vehicular y la presión sobre el limitado sistema de contingencia.

“Nadie quiere una huelga. Yo no quiero una huelga. Por eso le he dicho al equipo de la MTA que negocie, y eso es exactamente lo que están haciendo”, puntualizó la gobernadora.

Responsabilidad fiscal y el rol de los sindicatos en Nueva York

La disputa laboral gira en torno a la compensación salarial de miles de trabajadores del ferrocarril. Si bien la gobernadora reconoció que los empleados merecen un pago justo por su labor, insistió en que la MTA debe ser responsable con los fondos públicos y las tarifas que pagan los residentes.

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Según Hochul, la agencia presentó propuestas sin recibir una respuesta constructiva por parte de los gremios, a quienes instó a encontrar un compromiso. “Los trabajadores merecen que se les pague justamente, pero al mismo tiempo debemos ser responsables con los fondos públicos”, sentenció.

La mandataria también atribuyó parte de la urgencia del conflicto a una “acción temeraria y sin precedentes de la administración Trump”, a la que acusó de frustrar el proceso normal de mediación.

A pesar de este panorama, la administración estatal asegura estar en contacto permanente con funcionarios locales electos para coordinar la logística en los puntos críticos de transferencia de pasajeros.

Consecuencias en el servicio y la infraestructura del LIRR

Cabe destacar que, bajo la gestión actual, el LIRR incrementó su servicio en un 40%, al finalizar obras como la tercera vía y la apertura de Grand Central Madison.

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El temor de la gobernación es que una huelga afecte la recuperación del número de usuarios postpandemia y la satisfacción del cliente que había repuntado gracias a estas inversiones. “El Long Island Rail Road es el alma de esta isla”, concluyó Hochul.