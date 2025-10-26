Dónde encontrar bancos de alimentos y despensas gratis en Carolina del Norte para noviembre 2025

En ocasiones, las ayudas federales de programas como SNAP (cupones de alimentos) pueden presentar retrasos. Ante esta situación, distintas organizaciones comunitarias y bancos de alimentos de Carolina del Norte ofrecen apoyo gratuito a las familias afectadas.

Dónde estarán los bancos de alimentos y despensas gratis en Carolina del Norte

Según The Charlotte Observer, entidades como Feeding America y bancos de alimentos locales ayudan a cubrir la escasez de comida cuando los programas federales se retrasan.

Hay organizaciones que brindan despensas y alimentos a personas de bajos recursos (FB FeedingAmerica)

Las personas que necesiten asistencia pueden consultar los bancos de alimentos más cercanos a su domicilio en el sitio de búsqueda de Feeding America.

Una de las organizaciones más activas es Second Harvest Food Bank of Metrolina, que brinda ayuda alimentaria en los condados de:Anson, Burke, Cabarrus, Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell, Lincoln, Mecklenburg, Montgomery, Rowan, Rutherford, Stanly y Union.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) ofrece distintas herramientas digitales para ubicar apoyo alimentario:

Para todo Carolina del Norte, está el mapa por código postal del NC211, que da acceso a alimentos de emergencia y necesidades básicas.

Para el Centro y el lado Este del estado, que abarca 34 condados, los interesados pueden consultar el mapa de los bancos de alimentos locales. Se recomienda llamar antes para confirmar los horarios.

La Red de Atención de Wake, ofrece diversos apoyos organizados en diferentes mapas según el tipo de ayuda que se requiera. Esto es solo para residentes del condado.

En el caso de las personas que viven en Durham, pueden consultar los mapas de recursos alimentarios del condado, que están disponibles en inglés y español.

Líneas de ayuda para bancos de alimentos en Carolina del Norte

Cada condado cuenta con líneas telefónicas de asistencia para solicitar ayuda alimentaria, vivienda o servicios de emergencia.

Invitación de CORA para los ciudadanos de Chatham (FB CORAFoodPantry)

Los residentes del condado de Mecklenburg pueden comunicarse con el Departamento de Servicios Sociales al teléfono 704-336-3000 para solicitar información o ayuda. También pueden llamar a la organización Ministerio de Asistencia en Crisis, que proporciona ayuda alimentaria y financiera.

Por su parte, los ciudadanos de Wake pueden llamar al 919-256-2181 en caso de requerir asistencia alimentaria, o bien, al 919-836-1642 del Urban Ministries of Wake County, una despensa de alimentos local.

Para los residentes de Chatham, se pueden comunicar al Departamento de Servicios Sociales a través del 919-542-2759. Igualmente, pueden pedir asistencia a la organización CORA Food Pantry, una despensa para personas sin seguridad alimentaria.

Asistencia alimentaria sin fines de lucro

Las organizaciones o grupos sin fines de lucro suelen entregar despensas, comidas o pequeñas ayudas económicas a quienes lo necesiten en sus respectivas comunidades, por ejemplo, en Charlotte.

Organizaciones sin fines de lucro dan alimentos a personas ante retrasos en programas federales (FB FeedingAmerica)

Feeding Charlotte se centra en el rescate y distribución de alimentos frescos, que de otra manera, podrían desecharse y terminar en la basura.

En el condado de Mecklenburg, Nourish Up distribuye alimentos, entrega a domicilio y cuenta con una gran red de despensas para los necesitados.

Una despensa local en Charlotte que brinda asistencia alimentaria de emergencia es Hearts & Hands Food Pantry, que además tiene la opción de entregar o recoger.

También con sede en Charlotte, está Zealous Empowering Nurturer (ZEN), una organización sin fines de lucro que combina la jardinería comunitaria, educación nutricional y distribución de alimentos frescos para apoyar a la comunidad.