Dónde encontrar bancos de alimentos y despensas gratis en Carolina del Norte para noviembre 2025
Algunas organizaciones no gubernamentales suelen brindar ayuda cuando los pagos federales sufren atrasos
- 3 minutos de lectura'
En ocasiones, las ayudas federales de programas como SNAP (cupones de alimentos) pueden presentar retrasos. Ante esta situación, distintas organizaciones comunitarias y bancos de alimentos de Carolina del Norte ofrecen apoyo gratuito a las familias afectadas.
Dónde estarán los bancos de alimentos y despensas gratis en Carolina del Norte
Según The Charlotte Observer, entidades como Feeding America y bancos de alimentos locales ayudan a cubrir la escasez de comida cuando los programas federales se retrasan.
Las personas que necesiten asistencia pueden consultar los bancos de alimentos más cercanos a su domicilio en el sitio de búsqueda de Feeding America.
Una de las organizaciones más activas es Second Harvest Food Bank of Metrolina, que brinda ayuda alimentaria en los condados de:Anson, Burke, Cabarrus, Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell, Lincoln, Mecklenburg, Montgomery, Rowan, Rutherford, Stanly y Union.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) ofrece distintas herramientas digitales para ubicar apoyo alimentario:
- Para todo Carolina del Norte, está el mapa por código postal del NC211, que da acceso a alimentos de emergencia y necesidades básicas.
- Para el Centro y el lado Este del estado, que abarca 34 condados, los interesados pueden consultar el mapa de los bancos de alimentos locales. Se recomienda llamar antes para confirmar los horarios.
- La Red de Atención de Wake, ofrece diversos apoyos organizados en diferentes mapas según el tipo de ayuda que se requiera. Esto es solo para residentes del condado.
- En el caso de las personas que viven en Durham, pueden consultar los mapas de recursos alimentarios del condado, que están disponibles en inglés y español.
Líneas de ayuda para bancos de alimentos en Carolina del Norte
Cada condado cuenta con líneas telefónicas de asistencia para solicitar ayuda alimentaria, vivienda o servicios de emergencia.
- Los residentes del condado de Mecklenburg pueden comunicarse con el Departamento de Servicios Sociales al teléfono 704-336-3000 para solicitar información o ayuda. También pueden llamar a la organización Ministerio de Asistencia en Crisis, que proporciona ayuda alimentaria y financiera.
- Por su parte, los ciudadanos de Wake pueden llamar al 919-256-2181 en caso de requerir asistencia alimentaria, o bien, al 919-836-1642 del Urban Ministries of Wake County, una despensa de alimentos local.
- Para los residentes de Chatham, se pueden comunicar al Departamento de Servicios Sociales a través del 919-542-2759. Igualmente, pueden pedir asistencia a la organización CORA Food Pantry, una despensa para personas sin seguridad alimentaria.
Asistencia alimentaria sin fines de lucro
Las organizaciones o grupos sin fines de lucro suelen entregar despensas, comidas o pequeñas ayudas económicas a quienes lo necesiten en sus respectivas comunidades, por ejemplo, en Charlotte.
- Feeding Charlotte se centra en el rescate y distribución de alimentos frescos, que de otra manera, podrían desecharse y terminar en la basura.
- En el condado de Mecklenburg, Nourish Up distribuye alimentos, entrega a domicilio y cuenta con una gran red de despensas para los necesitados.
- Una despensa local en Charlotte que brinda asistencia alimentaria de emergencia es Hearts & Hands Food Pantry, que además tiene la opción de entregar o recoger.
- También con sede en Charlotte, está Zealous Empowering Nurturer (ZEN), una organización sin fines de lucro que combina la jardinería comunitaria, educación nutricional y distribución de alimentos frescos para apoyar a la comunidad.
