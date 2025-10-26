Así se mueve el ICE, la CBP y otras agencias federales en las calles de Estados Unidos: cómo reconocerlos

En los últimos meses, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) han realizado diferentes operativos en zonas como Los Ángeles, Chicago o Washington D. C. para endurecer las políticas migratorias en Estados Unidos. En cada uno de estos lugares, se presentan con una estrategia y vestimenta particular.

Cómo reconocer a los agentes del ICE

La agencia tiene como misión principal la identificación, captura de “extranjeros removibles”, y la remoción de extranjeros con estatus irregular en Estados Unidos. Para sus operativos, cuentan con variedad de uniformes para identificarse como:

Uso de chalecos: los agentes suelen utilizar chalecos con las siglas de la rama de la agencia donde trabajan, como la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés).

Los agentes del ICE suelen utilizar chalecos para identificarse Jacquelyn Martin - AP

Uniforme militar: El equipo de Respuesta Especial de la agencia suele aparecer con uniforme militar y con armamento pesado o equipo balístico.

El equipo de Respuesta Especial cuenta con con vehículos blindados tipo Bear Cat, armamento pesado y equipo balístico Dave Killen� - The Oregonian�

Ropa de civil: los agentes del ICE también pueden operar vestidos de civil y sin identificación o con una identificación mínima. Sin embargo, deben identificarse durante los arrestos, según consignó The New York Times.

Los agentes pueden usar ropa de civil siempre y cuando se identifiquen al momento del arresto MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con respecto a este último punto, John Miller, un analista de inteligencia, sostiene que el uso por parte de los agentes de la ropa civil es un procedimiento “estándar” en los operativos de campo.

“Es un procedimiento estándar para los oficiales y otros agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) usar ropa de civil durante las operaciones de campo si se identifican apropiadamente como oficiales de la ley”, apuntó el analista en diálogo con CNN.

Cómo se visten los agentes del CBP y la Guardia Nacional en los operativos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene como misión “proteger al pueblo estadounidense, salvaguardar las fronteras y mejorar la prosperidad económica de la nación”. Para cumplirla, usan chalecos con el nombre de la agencia y parches que indican “Policía” o “Patrulla Fronteriza”.

La agencia se identifica con parches en sus chalecos CBP

En caso de la Guardia Nacional en EE.UU., para los despliegues cuentan con ropa militar y armamento pesado como escudos, porras y rifles.

El uso de ropa civil y máscaras en las redadas

El uso de ropa civil por parte de los agentes del ICE más el encubrimiento de su rostro ha generado debate en Estados Unidos. De acuerdo con las Normas para las actividades de cumplimiento, no existe una política federal que dicte en qué momentos un agente puede o no cubrirse la cara. Sin embargo, deben identificarse como oficiales autorizados para ejecutar un arresto.

Los agentes del ICE suelen utilizar máscaras para cubrirse la cara en ciertos operativos Captura Univisión

“En el momento del arresto, el funcionario de inmigración designado deberá, tan pronto como sea práctico y seguro hacerlo, identificarse como un oficial de inmigración autorizado para ejecutar una detención”, sostiene el estatuto.

La utilización de máscaras ha generado polémica entre los estados. Gavin Newsom, gobernador de California, firmó una normativa donde se presenta como delito el uso de coberturas faciales por parte de los agentes durante el ejercicio de sus funciones.

El SB 627 firmada por Newsom busca reforzar la transparencia de la actuación policial AP

“La seguridad pública depende de la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven, pero Trump y Miller han destrozado esa confianza y han extendido el miedo por todo Estados Unidos. California le está poniendo fin y asegurándose de que las escuelas y los hospitales sigan siendo lo que deberían ser: lugares de atención, no de caos”, sostuvo el gobernador Newsom en un comunicado.