En Carolina del Norte: el calendario de pago de SNAP en noviembre de 2025
Los beneficiarios del programa de cupones de alimentos ya tienen fechas para recibir sus depósitos
Como cada mes, el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2025 para los beneficiarios de Carolina del Norte.
Cuándo pagan el SNAP en Carolina del Norte en noviembre
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), encargado de administrar esta ayuda federal, informó que los depósitos del undécimo mes del año comenzarán a realizarse a partir del 3 de noviembre.
En Carolina del Norte, los pagos se distribuyen de acuerdo con el último dígito del número de Seguro Social (SSN) del titular de la cuenta. El cronograma queda establecido de la siguiente manera:
- Si el SSN termina en 1: beneficios disponibles el día 3
- Si el SSN termina en 2: beneficios disponibles el día 5
- Si el SSN termina en 3: beneficios disponibles el día 7
- Si el SSN termina en 4: beneficios disponibles el día 9
- Si el SSN termina en 5: beneficios disponibles el día 11
- Si el SSN termina en 6: beneficios disponibles el día 13
- Si el SSN termina en 7: beneficios disponibles el día 15
- Si el SSN termina en 8: beneficios disponibles el día 17
- Si el SSN termina en 9: beneficios disponibles el día 19
- Si el SSN termina en 0: beneficios disponibles el día 21
Los fondos se depositan automáticamente en la tarjeta EBT (Electronic Benefit Transfer) de cada beneficiario, que puede utilizarse en tiendas y supermercados autorizados para la compra de alimentos.
Cómo unirse al programa SNAP en Carolina del Norte
Las personas interesadas en recibir los beneficios del Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) deben presentar una solicitud y realizar una entrevista con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS).
Documentos necesarios para aplicar:
- Identificación oficial (licencia de conducir, pasaporte o acta de nacimiento).
- Números de Seguro Social, fechas de nacimiento y estatus migratorio de todos los miembros del hogar.
- Comprobantes de ingresos y gastos del hogar (renta, servicios, manutención, cuidado infantil o de personas con discapacidad).
- Facturas médicas de adultos mayores o personas con discapacidad (si aplica).
- Documentos de otros programas de asistencia (como Medicaid, SSI o Trabajo Primero/TANF).
Formas de presentar la solicitud:
- En línea a través del portal ePass.nc.gov.
- Por correo postal.
- En persona en cualquier oficina local del Departamento de Servicios Sociales (DSS).
Una vez enviada la solicitud, un representante del DSS realizará una entrevista de verificación para confirmar la elegibilidad del solicitante.
Quiénes pueden recibir los beneficios del programa SNAP
Los principales criterios para calificar al programa son los ingresos familiares, el tamaño del hogar y los activos disponibles. Entre los posibles beneficiarios se incluyen:
- Residentes de Carolina del Norte con ingresos bajos o sin empleo.
- Familias que reciben otros apoyos como TANF o SSI.
- Personas mayores de 60 años o con alguna discapacidad.
- Individuos sin vivienda estable.
- Personas con número de Seguridad Social válido.
Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario recibirá su tarjeta EBT en un plazo de hasta 30 días, con la que podrá acceder mensualmente a los fondos de SNAP para comprar alimentos esenciales.
