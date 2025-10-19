Cuánto cuesta sacar el pasaporte estadounidense en octubre 2025

Los ciudadanos americanos, ya sean nacidos en ese país o migrantes naturalizados, pueden solicitar un pasaporte estadounidense. El costo del trámite varía en función de la edad del peticionario, el tipo de documento que se emite y si se trata de la primera vez. ¿Cuáles son las tarifas en octubre de 2025?

Cuáles son las tarifas para solicitar el pasaporte estadounidense en 2025

Los adultos (de 16 años o más) que solicitan un pasaporte estadounidense por primera vez deben completar el formulario DS-11 ante el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). En estos casos, se contemplan dos tarifas: del trámite del documento (de 30 dólares si se trata de la tarjeta de pasaporte, de US$130 si es el libro y de US$160 por ambos) y del costo de aceptación de las instalaciones (de US$35).

Cuánto cuesta sacar el pasaporte estadounidense y cuál es el proceso Freepik

El primer abono se realiza ante el DOS y el segundo, a la oficina en la que se presenta la petición. Las tarifas para otras categorías, según detalló el gobierno de Estados Unidos, son:

Renovación del pasaporte para adultos (de 16 años o más): se puede realizar en línea o por correo y los precios son de US$30 para la tarjeta de pasaporte, de US$130 para el libro de pasaporte y de US$160 para ambos.

para adultos (de 16 años o más): se puede realizar en línea o por correo y los precios son de US$30 para la tarjeta de pasaporte, de US$130 para el libro de pasaporte y de US$160 para ambos. Solicitud de niños (menores de 16 años): las tarifas son de US$15 para la tarjeta de pasaporte, de US$100 para el libro de pasaporte y de US$115 para ambos. Además, cuenta con un costo de aceptación de instalaciones de US$35.

Los ciudadanos deben presentar evidencia de la naturalización o certificado de nacimiento Freepik

Qué documentos se necesitan para solicitar el pasaporte estadounidense

A excepción de la renovación, el trámite se realiza a través del formulario DS-11 ante el DOS, junto a la siguiente documentación:

Una evidencia de ciudadanía estadounidense : con el sello oficial de la entidad gubernamental emisora. Puede ser un certificado de nacimiento, un informe consular de nacimiento en el extranjero o el registro de naturalización.

: con el sello oficial de la entidad gubernamental emisora. Puede ser un certificado de nacimiento, un informe consular de nacimiento en el extranjero o el registro de naturalización. Identificación con fotografía : como una licencia de conducir válida.

: como una licencia de conducir válida. Fotocopias de los documentos anteriores.

anteriores. Una fotografía que se destinará al pasaporte emitido próximamente.

La documentación se debe presentar en un centro autorizado de recepción de pasaportes, donde las autoridades verificarán la identidad del solicitante, le tomarán juramento y le pedirán que firme la petición.

Los solicitantes del pasaporte por primera vez deben abonar una tarifa de aceptación de las instalaciones Freepik

Cuál es la tarifa para acelerar el trámite del pasaporte en uno o dos días

Los ciudadanos que requieran la agilización de la solicitud del pasaporte pueden abonar una tarifa adicional para acelerar el proceso. Los tiempos de procesamiento abarcan de cuatro a seis semanas en los trámites de rutina, de dos a tres semanas en el acelerado y, si es de carácter urgente, se debe presentar un viaje internacional dentro de los 14 días siguientes.

Para solicitar el servicio acelerado del trámite del pasaporte, la tarifa es de US$60 y se puede solicitar un reembolso si no se cumple con el plazo. En tanto, se puede hacer una petición de entrega en uno o dos días de que el DOS lo envíe por correo, con un costo de US$22,05. Este pago se debe incluir en el cheque o giro postal a nombre del organismo gubernamental.