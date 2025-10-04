Por qué no hay que guardar el arroz cocinado para el día siguiente

El arroz está presente en la dieta diaria de muchos hogares, pero su conservación posterior a la cocción puede generar peligros poco visibles.

Cristina Lora, tecnóloga alimentaria y especialista en seguridad alimentaria, alertó sobre la importancia de controlar este hábito durante una entrevista en el pódcast Hábito Zero.

Lavar el arroz ayuda a reducir el contenido de microplásticos hasta en un 40%; pero no los elimina del todo Getty Images

La experta subrayó que “la seguridad alimentaria es una ruleta rusa” porque una persona puede consumir lo mismo durante años sin inconvenientes y, de repente, sufrir una intoxicación.

Según explicó, esta situación requiere especial cuidado en ciertos grupos:

Embarazadas .

. Niños pequeños .

. Lactantes .

. Personas inmunodeprimidas.

Alternativas de conservación

La especialista explicó que este fenómeno no se da con la misma intensidad en otros alimentos. En la pasta, por ejemplo, la conservación en refrigeración puede extenderse entre dos y tres días sin representar un peligro similar. En cambio, con el arroz la recomendación se mantiene estricta: no superar las 24 horas.

La mejor opción es congelar el arroz Foto ilustrativa: PIXABAY

Como opción, se puede recurrir a la congelación para alargar su vida útil, aunque esto puede alterar la textura y el sabor del alimento.

Por María Camila Salas Valencia