Por qué no hay que guardar el arroz cocinado para el día siguiente
Guardarlo más de 24 horas en la heladera eleva el riesgo de diarrea, fiebre y dolor abdominal, según experta en seguridad alimentaria
El arroz está presente en la dieta diaria de muchos hogares, pero su conservación posterior a la cocción puede generar peligros poco visibles.
Cristina Lora, tecnóloga alimentaria y especialista en seguridad alimentaria, alertó sobre la importancia de controlar este hábito durante una entrevista en el pódcast Hábito Zero.
La experta subrayó que “la seguridad alimentaria es una ruleta rusa” porque una persona puede consumir lo mismo durante años sin inconvenientes y, de repente, sufrir una intoxicación.
Según explicó, esta situación requiere especial cuidado en ciertos grupos:
- Embarazadas.
- Niños pequeños.
- Lactantes.
- Personas inmunodeprimidas.
Alternativas de conservación
La especialista explicó que este fenómeno no se da con la misma intensidad en otros alimentos. En la pasta, por ejemplo, la conservación en refrigeración puede extenderse entre dos y tres días sin representar un peligro similar. En cambio, con el arroz la recomendación se mantiene estricta: no superar las 24 horas.
Como opción, se puede recurrir a la congelación para alargar su vida útil, aunque esto puede alterar la textura y el sabor del alimento.
Por María Camila Salas Valencia
