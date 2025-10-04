LA NACION

Por qué no hay que guardar el arroz cocinado para el día siguiente

Guardarlo más de 24 horas en la heladera eleva el riesgo de diarrea, fiebre y dolor abdominal, según experta en seguridad alimentaria

EL TIEMPO (GDA)
Por qué no hay que guardar el arroz cocinado para el día siguiente (Foto ilustrativa: PIXABAY)

El arroz está presente en la dieta diaria de muchos hogares, pero su conservación posterior a la cocción puede generar peligros poco visibles.

Cristina Lora, tecnóloga alimentaria y especialista en seguridad alimentaria, alertó sobre la importancia de controlar este hábito durante una entrevista en el pódcast Hábito Zero.

La experta subrayó que “la seguridad alimentaria es una ruleta rusa” porque una persona puede consumir lo mismo durante años sin inconvenientes y, de repente, sufrir una intoxicación.

Según explicó, esta situación requiere especial cuidado en ciertos grupos:

  • Embarazadas.
  • Niños pequeños.
  • Lactantes.
  • Personas inmunodeprimidas.

Alternativas de conservación

La especialista explicó que este fenómeno no se da con la misma intensidad en otros alimentos. En la pasta, por ejemplo, la conservación en refrigeración puede extenderse entre dos y tres días sin representar un peligro similar. En cambio, con el arroz la recomendación se mantiene estricta: no superar las 24 horas.

La mejor opción es congelar el arroz
La mejor opción es congelar el arrozFoto ilustrativa: PIXABAY

Como opción, se puede recurrir a la congelación para alargar su vida útil, aunque esto puede alterar la textura y el sabor del alimento.

Por María Camila Salas Valencia

