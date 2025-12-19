“En problemas”: el mensaje que la esposa de Greg Biffle le envió a su madre antes de la tragedia aérea en Carolina del Norte

Minutos antes de estrellarse en Carolina del Norte, la esposa del excampeón de NASCAR Greg Biffle envió un último mensaje desde el avión. “Estamos en problemas”, escribió Cristina Biffle a su madre mientras la aeronave atravesaba una situación de emergencia. Poco después, el avión se estrelló y murieron todos sus ocupantes, incluída la familia de la mujer.

El último mensaje desde el avión antes del accidente en Carolina del Norte

El mensaje, revelado ahora por su familia, se convirtió en el testimonio más determinante para reconstruir los instantes previos al accidente que terminó con la vida del campeón de Nascar, su esposa y sus dos hijos.

Greg Biffle junto a su esposa Cristina, el hijo que tenía con ella Ryder, y Emma, su hija de una relación anterior, los 4 viajaban en el avión que se estrelló

La frase salió directamente del teléfono de Cristina Biffle y llegó a Cathy Grossu, su madre, cuando el avión ya estaba en emergencia.

Grossu contó el contenido de la conversación en diálogo con People el jueves 18 de diciembre. “Ella me mandó un mensaje desde el avión y dijo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo”, contó.

“No hubo más explicaciones ni detalles. Después de eso, nada”, agregó Grossu, quien resumió el impacto emocional con una frase contundente: “Estamos devastados. Con el corazón roto”.

Quiénes murieron en el accidente aéreo que involucró a Greg Biffle

El avión se estrelló el jueves 18 de diciembre en el aeropuerto regional de Statesville, en Carolina del Norte. A bordo viajaban Greg Biffle, de 55 años; su esposa Cristina; el hijo de ambos, Ryder, de cinco años; y Emma, de 14, hija de Greg, de una relación anterior. Todos murieron en el impacto.

En la aeronave también se encontraban un amigo de la familia y piloto de Nascar, Craig Wadsworth; el piloto de la aeronave, Dennis Dutton; y Jack, el hijo de este último. Ninguno sobrevivió.

Greg Biffle falleció junto a su familia a los 55 años de edad

Según relató Grossu, el viaje tenía un motivo familiar y festivo. Se trataba de una “escapada de cumpleaños”, pensada como un momento de disfrute.

“Pensar que iban a morir en un viaje de cumpleaños, que era algo tan divertido para la familia, y ver la forma tan horrenda en que terminó todo, es muy difícil de soportar”, expresó la madre de la esposa del ex campeón.

El dolor de los últimos recuerdos: así fue la última vez que Biffle vio a su suegra

La madre de Cristina también se refirió a las horas previas al accidente, cuando la familia había pasado por su casa. Ese recuerdo, explicó, se volvió especialmente doloroso. “No recuerdo cuáles fueron las últimas palabras que les dije a mi hija, a Greg o a mi precioso Ryder”, admitió.

“Sé que nos abrazamos, pero no recuerdo esas últimas palabras y eso me va a perseguir”, agregó. Aun así, destacó un detalle que intenta conservar: “Ellos estaban felices”. Esa imagen, según dijo, es una de las pocas certezas a las que puede aferrarse tras la tragedia.

Las despedidas de las familias y Nascar para el 19 veces ganador Greg Biffle

Tras el accidente, las familias de las víctimas difundieron un comunicado conjunto. “Estamos devastados por la pérdida de nuestros seres queridos. Esta tragedia dejó a todas nuestras familias con un dolor imposible de describir”, señalaron en el documento que compartió Miami Herald.

El texto destacó el rol de Greg y Cristina como padres y filántropos, y subrayó que su vida giraba en torno a Ryder y a Emma, cuya madre es Nicole Lunders.

Biffle registró 19 victorias en NASCAR y fue seleccionado entre los mejores 75 pilotos de la historia en 2023 John Raoux - AP

Sobre la adolescente, afirmaron que era “una persona maravillosa, de alma bondadosa, querida por muchos”, mientras que Ryder fue descrito como “activo, curioso e infinitamente alegre”.

El comunicado también recordó a Dennis Dutton y a su hijo Jack como personas “profundamente amadas”, y definió a Craig Wadsworth como “muy querido dentro de la comunidad NASCAR”.

Nascar, por su parte, emitió un mensaje oficial en el que lamentó la muerte de Biffle, recordado por sus 19 victorias y por haber sido elegido en 2023 como uno de los 75 mejores pilotos de la historia.