Quién ganó las elecciones primarias en Carolina del Norte del martes 3 de marzo
Con casi la totalidad de los votos escrutados, se definieron los nombres que competirán en las generales de noviembre de 2026
Carolina del Norte vivió este martes 3 de marzo una jornada electoral clave para el futuro político del estado. Con centros de votación abiertos desde temprano y una participación marcada por contiendas competitivas en ambos partidos, los votantes definieron quiénes serán los candidatos que competirán en noviembre por un escaño en el Senado de Estados Unidos y por los 14 distritos en la Cámara de Representantes federal, además de otros cargos estatales y locales.
Quién ganó para el Senado de Carolina del norte: Cooper y Whatley avanzan a noviembre
Según los resultados publicados por NBC sobre las primarias al Senado en Carolina del Norte, el exgobernador demócrata Roy Cooper se impuso con amplitud en la interna de su partido. Con el 98,8% de los votos estimados contabilizados, reunió 758.808 sufragios, lo que equivale al 92% del total.
Muy por detrás quedaron Justin Dues, con 22.169 votos (2,7%), y Marcus Williams, con 20.190 (2,4%).
En el campo republicano, la victoria fue para Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional del partido rojo. De acuerdo con NBC, obtuvo 404.199 votos, equivalentes al 64,6%, con el 97,9% del escrutinio proyectado.
Sus competidores más cercanos, Donald Brown y Thomas Johnson, alcanzaron 97.589 votos (15,6%) y 35.378 (5,7%), respectivamente. De este modo, el republicano logró cerrar la primaria sin necesidad de una segunda vuelta.
Resultados en la Cámara de Representantes en Carolina del Norte: cómo fue la interna republicana
En la Cámara de Representantes federal, los 14 distritos de Carolina del Norte renovaron candidaturas. En el Distrito 1, una de las contiendas más seguidas, Laurie Buckhout ganó la nominación republicana con 26.542 votos (39,5%), al superar a Asa Buck, que obtuvo 23.137 (34,4%), y a Bobby Hanig, con 10.903 (16,2%).
NBC detalló que esta interna fue especialmente significativa porque el mapa del distrito fue rediseñado el año pasado para favorecer a los republicanos de cara a las elecciones generales.
- En el Distrito 5, la republicana Virginia Foxx consiguió una victoria contundente con 53.457 votos (74,6%), al dejar atrás a Joseph Osborne (11,0%) y Steve Girard (8,9%).
- También fue amplio el triunfo en el Distrito 7, donde David Rouzer se impuso con 43.399 votos (80,5%) frente a David Buzzard, que alcanzó el 19,5%.
- El Distrito 10 mostró uno de los márgenes más holgados: Pat Harrigan reunió 46.181 votos (87,7%), mientras que Matthew Sin obtuvo el 12,3%.
- En el Distrito 11, Chuck Edwards logró el 70,1% de los sufragios (47.634 votos), al superar a Adam Smith (29,9%).
- Otros resultados destacados incluyeron a Jack Codiga en el Distrito 12, con el 67,3%; Brad Knott en el Distrito 13, con el 89,9%; y Tim Moore en el Distrito 14, con el 83,0%.
Internas demócratas en Carolina del Norte: competencia reñida en varios distritos
Del lado demócrata, también hubo primarias competitivas. En el Distrito 3, Raymond Smith obtuvo 23.438 votos (56,6%), frente a Allison Jaslow, que alcanzó el 43,4%.
Más ajustada fue la contienda en el Distrito 4, donde Valerie Foushee se alzó con 61.537 votos (49,2%), apenas por encima de Nida Allam, que reunió 60.335 (48,2%). La diferencia mínima refleja una fuerte disputa interna que, según NBC, estuvo marcada por un alto nivel de gasto de campaña.
- En el Distrito 5, Chuck Hubbard ganó con 25.546 votos (56,7%), mientras que Kyah Creekmore sumó el 43,3%.
- En el Distrito 6, Cyril Jefferson lideró con el 39,2%, seguido de Alysa Kassay (34,1%) y Keith Davenport (16,8%), en una competencia fragmentada.
- En el Distrito 8, Colby Watson ganó con el 47,9%
- En el Distrito 9 ganó Richard Ojeda (41,8%),
- En el Distrito 10 ganó Ashley Bell (47,3%) y
- En el Distrito 11 ganó Jamie Ager, quien alcanzó 49.077 votos (64,7%).
- En el Distrito 12, Alma Adams logró un sólido 79,0%, mientras que
- en el Distrito 13 Paul Barringer se impuso con el 59,1%.
