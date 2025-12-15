La grabación del piloto de JetBlue que evitó chocar contra un avión estadounidense cerca de Venezuela

Un vuelo de JetBlue que debía despegar desde Curazao, cerca del espacio aéreo de Venezuela, evitó un accidente contra un avión de Estados Unidos. Según la grabación de la conversación entre el piloto y la torre de control, había una aeronave militar que se encontraba en la misma ruta de vuelo. Para evitar un choque, debieron suspender el ascenso.

El hecho ocurrió el viernes 12 de diciembre, cuando el vuelo 1112 de la aerolínea JetBlue comenzaba su viaje. Sin embargo, el despegue tuvo que ser suspendido debido a la presencia de un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EE.UU., según consignó AP.

El vuelo de JetBlue desde Curazao a Nueva York casi termina en tragedia al divisar a una aeronave militar estadounidense

En específico, el piloto de la aeronave comercial responsabilizó al otro avión de haber interferido en su ruta, según se escucha en la conversación que quedó grabada con la torre de control. “Casi tuvimos una colisión”, advirtió.

El avión debía ir de Curazao, que está ubicado frente a la costa de Venezuela, al aeropuerto JFK de Nueva York. Este episodio ocurre en un contexto marcado por la presión de la administración Donald Trump sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

El audio del piloto de JetBlue tras evitar el choque contra un avión de EE.UU.

El fragmento de la charla entre el piloto de la aeronave comercial y la torre de control en Curazao se compartió a través de redes sociales. Fue el usuario @FedericoBlackB quien recortó el momento de la transmisión en tiempo real que lleva a cabo el sitio web LiveATC.net.

Allí se puede escuchar el momento en que el piloto informó que una aeronave pasó a “quizás dos o tres millas” (entre tres y cinco kilómetros aproximadamente) del vuelo comercial.

“Era un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea estadounidense”, aclaró. Con respecto al momento del encuentro, el piloto expresó que la aeronave norteamericana se encontraba a la misma altitud y que debió detener el ascenso en cuanto notó el riesgo.

Por último, se mostró molesto con las condiciones en las que estaba el avión militar: “No están en el radar y no tienen su transportador encendido. Es una locura”.

Qué dijo JetBlue sobre el incidente con un avión estadounidense

Derek Dombrowski, un portavoz de JetBlue, se refirió al episodio: “Hemos reportado este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación”.

“Nuestros tripulantes están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y apreciamos que nuestra tripulación haya informado rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo”, agregó.

EE.UU. desplegó su presencia aérea en la costa de Venezuela

El vuelo de JetBlue que evitó un accidente aéreo gracias a la acción del piloto ocurre en un contexto marcado por la intensificación de la presencia estadounidense en esa zona. Según AFP, durante las últimas semanas, aviones de combate, bombarderos y drones de vigilancia volaron cerca de la costa venezolana.

Donald Trump envió aeronaves a Venezuela en el marco del enfrentamiento con Nicolás Maduro

Las acciones se enmarcan en la escalada de tensión entre Trump y Nicolás Maduro, en lo que el presidente estadounidense denominó como esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.