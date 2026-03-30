En Carolina del Norte: Tribunal falla a favor de pedir identificación con foto para votar en las elecciones

Un juez federal de distrito respaldó en Carolina del Norte el requisito de presentar una identificación con fotografía para votar, establecido en la ley SB 824. Organizaciones defensoras de los derechos humanos buscaron impugnar la norma al alegar que imponía obstáculos inconstitucionales y discriminatorios para ciertos grupos de ciudadanos.

Qué exige la ley para votar en Carolina del Norte

La ley SB 824 establece que, para votar en Carolina del Norte, los electores deben estar registrados y presentar una forma válida de identificación con fotografía cuando acuden a las urnas. Entre los documentos admitidos figuran:

Licencia de conducir del estado

Pasaporte estadounidense

Tarjetas militares o de veteranos

Identificaciones tribales

Ciertos carnés estudiantiles o laborales

Bajo las leyes estatales, los votantes en Carolina del Norte deben presentar una identificación valida Imagen compuesta

También se contempla una alternativa para quienes no tienen documentación: las juntas electorales de cada condado pueden emitir una identificación gratuita para votar.

Además, la norma incluye reglas especiales para personas mayores. En algunos casos, los votantes de 65 años o más pueden usar identificaciones vencidas, siempre que hayan estado vigentes en la fecha de su cumpleaños número 65.

Quienes no puedan presentar una credencial válida el día de la elección todavía tienen la posibilidad de emitir un voto provisional. Para que ese sufragio sea considerado, deben completar una declaración jurada con la explicación de por qué no cuentan con la identificación requerida.

Por otro lado, la medida SB 747 introdujo modificaciones sobre los controles aplicados al registro el mismo día durante la votación anticipada. Las reformas clave incluyen:

Eliminación de la segunda tarjeta de verificación : bajo el sistema anterior, un registro solo se denegaba si dos tarjetas de verificación enviadas por correo eran devueltas como no entregables. La SB 747 eliminó la segunda tarjeta, por lo que estableció que una sola devolución es suficiente para denegar el registro.

: bajo el sistema anterior, un registro solo se denegaba si dos tarjetas de verificación enviadas por correo eran devueltas como no entregables. La SB 747 eliminó la segunda tarjeta, por lo que estableció que una sola devolución es suficiente para denegar el registro. Retirada del voto del conteo oficial: la ley establece que si el Servicio Postal devuelve la primera notificación como “no entregable” antes del cierre de operaciones del día anterior al escrutinio, la junta del condado no debe registrar al solicitante y debe recuperar y eliminar su boleta del conteo oficial.

Sin embargo, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de los votantes buscaron impugnar estas leyes, específicamente la SB 747, debido a que, según argumentaron, las reformas imponían obstáculos inconstitucionales y discriminatorios para ciertos grupos de ciudadanos.

“Esto crea un riesgo significativo de que votantes elegibles sean privados de su derecho al voto por errores administrativos o fallas del servicio postal ajenos a su control", señalaron, según lo retomado en el fallo judicial emitido el 26 de marzo.

Para votar en persona habrá que mostrar identificación con foto, salvo que se invoque una excepción válida y se complete el procedimiento correspondiente Freepik

La decisión sobre las identificaciones para votar en Carolina del Norte

En su fallo, el juez de distrito, Thomas D. Schroeder, desestimó las impugnaciones contra las recientes reformas electorales y argumentó que las medidas sirven a intereses estatales legítimos sin imponer una carga inconstitucional a los votantes.

“No hay duda sobre la legitimidad o importancia del interés del Estado en contar solo los votos de los votantes elegibles”, argumentó Schroeder. Según explicó, el interés estatal en la integridad de las elecciones no solo busca prevenir el fraude real, sino también “abordar la apariencia de fraude, que es perjudicial para una democracia”.

El magistrado destacó que la confianza del público en la integridad del proceso electoral tiene una importancia independiente, porque fomenta la participación ciudadana en el proceso democrático.

Respecto a las acusaciones de discriminación contra votantes jóvenes, el juez dictaminó que la totalidad de las circunstancias no demuestra que la SB 747 fuera aprobada con la intención de discriminar a nadie por su edad.

Según se detalla en el fallo, se determinó que las regulaciones son constitucionales porque protegen la integridad y fiabilidad del proceso electoral sin privar a los ciudadanos de su derecho al voto.

La resolución no cierra por completo la disputa política y judicial, pero sí consolida el esquema actual Freepik

El fallo judicial tuvo repercusiones a favor y en contra

La medida la celebraron dirigentes republicanos y autoridades electorales estatales, que lo interpretaron como una validación del modelo actual.

“Por fin. Tras siete años, podemos disipar cualquier duda sobre la constitucionalidad de la ley de identificación de votantes de nuestro estado”, dijo el presidente pro tempore del Senado, Phil Berger, según lo retomado por Courthouse News. “Esta es una victoria trascendental para los ciudadanos de Carolina del Norte y para la integridad electoral”, agregó.

En cambio, organizaciones de derechos civiles cuestionaron la decisión y advirtieron que seguirán buscando otras vías legales y cívicas para impugnar el sistema.

“Esta decisión es profundamente decepcionante e ignora las barreras reales y documentadas que las leyes de identificación de votantes crean para los votantes negros, latinos, de la tercera edad y de bajos ingresos”, señaló la presidenta de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (Naacp, por sus siglas en inglés), Deborah Dicks Maxwell.