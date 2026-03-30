RDU Airport: se activaron las alarmas en Carolina del Norte y miles de pasajeros fueron evacuados

Una madrugada que debía transcurrir con normalidad en el Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham terminó convertida en una escena de tensión e incertidumbre. Una amenaza anónima obligó a evacuar por completo una de sus terminales, lo que provocó caos entre los viajeros y un fuerte despliegue de seguridad.

Evacuación de emergencia en el RDU Airport en plena madrugada del lunes

Según informó la cuenta oficial de RDU en X, todo ocurrió alrededor de las 4.20 hs (hora local) de este lunes , cuando el aeropuerto recibió una amenaza anónima que activó de inmediato los protocolos de seguridad .

(hora local) , cuando el aeropuerto recibió una . Como consecuencia, la Terminal 1 fue evacuada en su totalidad, lo que obligó a cientos de pasajeros y empleados a abandonar el edificio en cuestión de minutos.

Según comunicó RDU, agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y fuerzas policiales acudieron al lugar para iniciar una inspección técnica exhaustiva de todas las áreas públicas y restringidas x.com/RDUAirport

Desde RDU señalaron que las autoridades policiales y agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) acudieron rápidamente al lugar para inspeccionar la terminal de manera exhaustiva.

En ese contexto, pidieron paciencia a los viajeros mientras se trabajaba para restablecer las operaciones. “La seguridad es nuestra máxima prioridad”, indicaron desde la administración aeroportuaria en uno de los mensajes difundidos.

La evacuación fue total y se realizó en condiciones de urgencia, lo que generó escenas de desconcierto entre quienes se encontraban dentro de la terminal, indicaron desde el medio WRAL News. Muchos pasajeros no comprendían inicialmente lo que sucedía, mientras otros comenzaron a alejarse rápidamente al seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Más de una hora de incertidumbre dentro del aeropuerto de Carolina del Norte

De acuerdo con WRAL News, la amenaza fue reportada poco antes de las 4.30 hs (hora local), lo que coincide prácticamente con la información brindada por el aeropuerto. A partir de ese momento, se ordenó la evacuación completa y cientos de personas permanecieron fuera del edificio durante más de una hora.

Tras más de una hora de revisión minuciosa, las autoridades confirmaron cerca de las 6 hs que la instalación estaba despejada y libre de elementos peligrosos x.com/RDUAirport

Durante ese tiempo, los equipos de seguridad realizaron una revisión minuciosa de las instalaciones para descartar cualquier riesgo. Finalmente, cerca de las 6 hs (hora local), las autoridades confirmaron que el lugar había sido despejado y que no se habían encontrado elementos peligrosos, lo que permitió así el reingreso del personal y los pasajeros.

Un portavoz del aeropuerto explicó que “las fuerzas del orden revisaron y despejaron la instalación”. Sin embargo, aunque la emergencia fue controlada, las consecuencias operativas se hicieron sentir durante varias horas más.

Caos y largas filas tras la reapertura del RDU Airport

Una vez reabierta la Terminal 1, el impacto en el flujo de pasajeros fue inmediato. Las imágenes captadas por Sky 5 alrededor de las 6 hs (hora local) mostraban largas filas de personas a la espera para volver a ingresar al edificio. La situación se agravó con el correr de la mañana.

A pesar de haber controlado la emergencia inicial, las autoridades aeroportuarias mantuvieron una presencia policial preventiva visible x.com/RDUAirport

Para las 8 hs (hora local), la fila principal de seguridad se había extendido considerablemente, lo que generó preocupación entre los viajeros que temían perder sus vuelos. La acumulación de pasajeros, sumada a los controles adicionales tras la amenaza, ralentizó el proceso de embarque y provocó demoras generalizadas.

El regreso a la normalidad fue progresivo y complejo. A pesar de que el aeropuerto retomó sus operaciones, la presencia policial se mantuvo como medida preventiva, algo que también fue confirmado por las autoridades aeroportuarias en sus comunicaciones oficiales.