Más trabajo en Virginia: Spanberger firma dos leyes que promueven los empleos bien remunerados

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, encabezó una jornada de actividades en la región de Hampton Roads este miércoles, con el fin de fortalecer la economía del estado. Tras cumplir 100 días en su cargo, la funcionaria firmó dos nuevas leyes que promueven empleos, concretamente centradas en establecer vínculos entre los residentes y la industria eólica marina del estado.

La ley HB 772 que firmó Spanberger en Virginia

Según el comunicado oficial de la oficina de la gobernadora, Spanberger promulgó la norma HB 772. Esta introduce cambios en la gestión de los fondos de la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral de la nación (WIOA, por sus siglas en inglés).

Bajo el marco de esta ley, el gobierno estatal tiene la potestad de dejar sin efecto la obligación de destinar el 40% de los fondos a capacitación específica. Esto puede ocurrir si una oficina local demuestra que en su zona no hay suficientes centros educativos disponibles o que los residentes no están interesados en tomar esos cursos.

La decisión busca que los recursos públicos no se queden sin uso por reglas rígidas y se puedan enviar directamente a los sectores donde realmente hacen falta trabajadores, lo que facilitaría que la economía de cada región prospere de acuerdo con sus necesidades particulares.

Spanberger también firmó la HB 67 de Virginia

Posteriormente, la mandataria llevó a cabo también la firma de la ley HB 67. El texto de la norma encomienda al Director del Departamento de Energía estatal la tarea de identificar y desarrollar recursos de capacitación para los virginianos.

Abigail Spanberger firmó las leyes HB 772 y HB 67 en Virginia Instagram @abigailspanberger

El objetivo es el avance de la fuerza de trabajo en el sector de la energía eólica en el mar perteneciente al territorio de Virginia. La ley entrará en vigor el 1° de julio.

Mediante esta acción, el gobierno busca preparar a los trabajadores para el acceso a puestos en un sector en crecimiento. El proyecto HB 67 obtuvo la aprobación en la Cámara con 85 votos a favor y 12 en contra, mientras que en el Senado alcanzó 21 respuestas positivas y 19 negativas.

A través de su cuenta oficial de X, la gobernadora Spanberger se refirió a la promulgación de ambas normativas. “Orgullosa de firmar legislación que proporcione flexibilidad adicional para el desarrollo y la formación de la fuerza de trabajo”, aseguró la gobernadora.

El programa de “agenda para una Virginia asequible” que impulsa Spanberger

La firma de estas leyes de empleo se da en el marco de la “agenda para una Virginia asequible" que impulsa la gobernadora. Según presenta el sitio web oficial, este paquete de medidas tiene como fin reducir gastos en materia de salud, vivienda y energía para todos los habitantes del estado.

La firma de estas leyes se encuentra dentro de la agenda para una Virginia asequible de la gobernadora Instagram @abigailspanberger

Junto con las leyes sobre empleo mencionadas, la iniciativa agenda para una Virginia asequible enmarca otras normativas con un objetivo común. Según el gobierno de Spanberger, el programa, que se presenta como un enfoque general de la administración, “reducirá los costos, ahorrará dinero a los virginianos y facilitará el progreso a quienes trabajan arduamente”.