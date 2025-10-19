Es oficial: Josh Stein aprueba una medida que hace más fácil renovar la licencia de conducir en NC

El gobernador de Carolina del Norte (NC), Josh Stein, firmó una medida legislativa, la Ley de la Cámara de Representantes 245 (HB 245), que expande significativamente las opciones de renovación en línea para las licencias de conducir, con el objetivo de facilitar los servicios y reducir los tiempos de espera en las oficinas de Carolina del Norte.

Cambios en la renovación de la licencia de conducir en el estado

El mandatario estatal acompañó una ley que impactará de lleno en el Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV, por sus siglas en inglés). El principal fin de la legislación es permitir a más personas renovar su carnet en línea y sin necesidad de hacer largas filas en persona.

El DMV de Carolina del Norte ofrece la posibilidad de tramitar ciertas renovaciones en línea DMV California

La NCDMV anunció que, con esta nueva ley, hasta 400 mil transacciones más podrían realizarse de manera virtual en lugar de requerir una visita presencial en alguna de las oficinas de DMV. Sin embargo, no todos los documentos se podrán renovar, ya que está limitada para los siguientes:

Licencias de Conducir que NO cumplen con REAL ID : conductores elegibles que poseen que no cumplen con este requisito pueden renovar su carnet en línea por segunda vez consecutiva.

: conductores elegibles que poseen que no cumplen con este requisito pueden renovar su carnet en línea por segunda vez consecutiva. Licencias de Conducir REAL ID : permitirá renovaciones en línea por segunda vez consecutiva si han tenido una transacción en persona donde se tomó una nueva fotografía desde su última renovación.

: permitirá renovaciones en línea por segunda vez consecutiva si han tenido una transacción en persona donde se tomó una nueva fotografía desde su última renovación. Tarjetas de identificación estatales (States ID): podrán renovarse en línea bajo las mismas condiciones que las licencias de conducir con Real ID.

(States ID): podrán renovarse en línea bajo las mismas condiciones que las licencias de conducir con Real ID. Licencias provisionales para adolescentes: será posible ascender de nivel en línea, como así también actualizar a una regular.

La palabra del gobernador de Carolina del Norte tras la firma de la ley que impacta en DMV

Josh Stein firmó la legislación el pasado 30 de septiembre. Tras conocerse la noticia, celebró la medida en un comunicado: “Esta ley permitirá que más personas renueven su licencia en línea, lo que les ayudará a evitar las filas en las oficinas del DMV. También fortalecerá la capacidad del estado para protegerse contra las ciberamenazas”.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, acompañó la legislación con su firma Grant Halverson - FR170716 AP

Por su parte, el comisionado de DMV, Paul Tine, alentó a los clientes a renovar sus documentos en línea si son elegibles. “Es rápido, fácil y ayuda a reducir los tiempos de espera en nuestras oficinas”, expresó.

Por otro lado, remarcó: “Al elegir los servicios en línea, liberan espacio para quienes necesitan asistencia en persona”. Y destacó que todos los servicios deberían estar disponibles para fines de octubre.

¿Qué documentos no pueden renovarse en línea en Carolina del Norte?

A pesar de ser una gran noticia para todos los residentes del estado, la ley tiene algunas limitaciones, ya que hay documentos que deben renovarse obligatoriamente en alguna de las oficinas. De acuerdo con el cuerpo de la legislación, estos son:

La legislación tiene algunas condiciones para renovar la Real ID AP News

Licencias de conducir comerciales (Commercial Driver Licenses - CDL).

Licencias de Clase A o B regulares.

Licencias provisionales limitadas (Limited Provisional License).

Permisos limitados de aprendiz o permisos de aprendiz (Limited Learner Permit or Learner Permit).

Licencias suspendidas o si existe una deuda pendiente con el NCDMV.

Licencias que tienen una restricción distinta a “Lentes Correctivos” o “24” (en una licencia provisional completa).

Personas que necesitan presentar un documento del gobierno de EE. UU. que indique presencia lega