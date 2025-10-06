Josh Stein la firmó: la ley S245 que permite renovar la licencia de conducir de forma remota en Carolina del Norte

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, firmó recientemente dos proyectos de ley con un impacto directo en la vida de los ciudadanos: uno que moderniza y facilita la renovación de licencias de conducir a través de medios remotos, y otro que asigna fondos de emergencia y de infraestructura para apoyar a comunidades golpeadas por desastres naturales y fortalecer proyectos clave en el estado.

Carolina del Norte permite renovar licencia de forma remota

El primero de los proyectos, identificado como Ley S245 o “Expansión de servicios de licencia de conducir remoto”, busca reducir la carga de trabajo en la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV), además de ofrecer a los automovilistas mayor comodidad en sus trámites.

Con esta nueva normativa, los residentes podrán renovar su licencia por internet, correo, teléfono u otros medios aprobados, sin la necesidad de acudir físicamente a las oficinas de la dependencia. Hasta ahora, la ley únicamente permitía una renovación en línea de manera intercalada, lo que obligaba a realizar la siguiente en persona. A partir de la reforma, será posible hacer dos renovaciones consecutivas de forma remota, lo que reducirá filas y tiempos de espera.

No obstante, la facilidad no aplica en ciertos casos, como cuando se busca convertir una licencia Real ID en un permiso estándar o viceversa. En esas situaciones, el trámite seguirá siendo presencial debido a los requisitos federales de verificación de identidad.

Cabe recordar que en julio pasado, Stein ya había promulgado la Ley S39, que amplió en dos años el periodo de gracia para renovar las licencias de conducir, dándole más flexibilidad a los automovilistas para cumplir con el trámite.

Cambios para conductores jóvenes con la nueva ley

La nueva legislación también incorpora ajustes al proceso de licencias para menores de edad. Los adolescentes con permiso de conducir limitado nivel 1 ahora podrán avanzar hacia una licencia provisional de nivel 2 al completar sus pruebas de manejo en una escuela privada certificada, sin necesidad de acudir tantas veces a la oficina del DMV, según Enlace Latino.

Antes, los jóvenes debían realizar tres visitas presenciales para obtener la licencia provisional; ahora solo requerirán dos. Además, ya no será obligatorio presentar el registro de 12 horas de práctica de manejo (incluidas seis nocturnas).

Esto significa que los conductores entre 16 y 18 años que cumplan con los requisitos podrán obtener incluso una licencia provisional completa de manera remota, lo que simplifica significativamente el proceso.

Fondos para desastres naturales en Carolina del Norte

El segundo proyecto firmado por Stein es la Ley 358 de la Cámara de Representantes, que contempla un importante paquete financiero para responder a emergencias naturales y fortalecer infraestructura pública.

La normativa destina 65 millones de dólares para atender a los damnificados por el huracán Helene, que golpeó Carolina del Norte en septiembre de 2024 y dejó severos daños en varias comunidades. A ello se suman 15 millones de dólares adicionales para la recuperación tras la tormenta tropical Chantal, que a mediados de 2025 provocó graves inundaciones en Chapel Hill, Saxapahaw y otras zonas del centro del estado.

Pero la ley no se limita a emergencias. También asigna 35 millones de dólares a proyectos de infraestructura en los alrededores del Lenovo Center de Raleigh, sede de los Carolina Hurricanes de la NHL y del equipo masculino de baloncesto de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. El objetivo es modernizar la zona y potenciarla como un centro deportivo y cultural clave para la capital del estado.

Asimismo, se contempla una inversión de 1,5 millones de dólares a la Autoridad del Aeropuerto de Raleigh-Durham con el fin de ampliar vuelos internacionales, particularmente para establecer nuevas rutas directas hacia Dublín, Irlanda.