Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en Charlotte
Los agentes federales evaluarán las peticiones de los migrantes en Carolina del Norte para evitar la expulsión de EE.UU.
- 3 minutos de lectura'
Los migrantes que se encuentren en proceso de deportación en Charlotte, Carolina del Norte, pueden presentar una solicitud de suspensión de la orden de expulsión de Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) revisará la petición y evaluará la situación de cada caso.
Qué documentos se necesitan para suspender una orden de deportación del ICE en Charlotte
Los extranjeros que cuenten con una orden final de remoción pueden presentar el formulario I-246 ante el ICE para evitar la deportación. Si el migrante está detenido, debe acudir a una oficina de ERO de la jurisdicción correspondiente, mientras que si no lo está tiene que entregarlo en una sucursal local cercana a su domicilio.
La solicitud debe incluir documentación de respaldo que ampare la suspensión de la deportación, en función de cada caso, como:
- Evidencias médicas: una carta de un profesional de salud que explique la condición del peticionario, el tratamiento que debe seguir, el pronóstico de su diagnóstico y la asistencia requerida.
- Detenciones: los reportes policiales y documentos de disposición.
- Condenas: sentencias y papeles del tribunal.
- El motivo: una declaración escrita sobre las razones por las que se realizan esta solicitud.
Además, se tiene que aportar uno de los siguientes documentos para acreditar la identidad del peticionario:
- Un pasaporte original que tenga vigencia de al menos seis meses posteriores al período solicitado.
- Una copia del pasaporte y otra del acta de nacimiento.
- Una prueba de que se solicitó un pasaporte, como el comprobante de pago o la copia de la petición.
Los peticionarios deben abonar una tarifa no reembolsable de 155 dólares, a través de los métodos de pago aceptados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) o las autoridades de ERO.
Qué sucede después de presentar la solicitud para evitar la deportación en Charlotte
Una vez se complete el formulario I-246 y se envíe ante el ERO con la documentación correspondiente, los agentes federales podrán solicitar la toma de datos biométricos y fotografías. Posteriormente, evaluarán el historial criminal de los peticionarios e ingresarán la información en la base de datos del DHS.
Si la solicitud es aprobada, se emitirá una orden de supervisión (OSUP, por sus siglas en inglés) y se podría exigir una fianza de un mínimo de US$1500 a los migrantes que presentaron la suspensión.
Los motivos por los que el ICE puede rechazar la suspensión de la deportación en Charlotte
A la hora de emitir una petición para evitar la deportación ante el ICE en Charlotte, los agentes federales pueden determinar una resolución negativa de la solicitud.
Los motivos iniciales pueden ser errores en la presentación como la oficina incorrecta, la tarifa, la ausencia de firma o de documentos de identidad. Las autoridades también pueden considerar que el migrante es “fugitivo”.
Otras razones pueden ser:
- La falta de presentación de documentación médica.
- La alusión de la inclusión del motivo en la declaración.
- Detecciones en la revisión del historial criminal.
- Que consideren que el peticionario representa un riesgo para sí mismo u otras personas.
- Proporcionar información falsa o incompleta.
