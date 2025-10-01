Fue azotado por el huracán Helene y ahora fue nombrado el lugar “más bello de EE.UU.” gracias al apoyo comunitario

A poco más de un año de haber sido devastada por el huracán Helene, la ciudad de Asheville, en Carolina del Norte, fue reconocida por la revista Reader’s Digest como el lugar más bello de Estados Unidos en 2025. El galardón no solo tomó en cuenta la riqueza natural y cultural del poblado, sino también la resiliencia y solidaridad de sus habitantes para reconstruir su hogar después de una de las tragedias más duras de su historia.

Asheville, el lugar más bello de EE.UU.

Asheville cuenta con una de las ofertas artísticas más grandes del país (Visit the USA)

Asheville se ubica en el oeste de Carolina del Norte, en plena Cordillera Azul (Blue Ridge Mountains), donde confluyen los ríos French Broad y Swannanoa. La ciudad cuenta con cerca de 100.000 habitantes y es reconocida por su entorno natural, con vistas a la montaña Elk y a la montaña Bearwallow, en bosques que aún conservan fauna como el oso negro americano.

La urbe también es célebre por su oferta artística y cultural. El Distrito de las Artes del Río, ubicado junto al French Broad, reúne estudios, galerías y museos que impulsan la vida creativa de la región. Sus calles exhiben una rica arquitectura art déco, con edificios emblemáticos como el Ayuntamiento y un centro cívico próspero.

A las afueras de la ciudad se localiza Biltmore Estate, la mansión construida durante la Edad Dorada por George Vanderbilt, considerada la casa más grande de Estados Unidos, con una extensión de 16.258 metros cuadrados (175.000 pies cuadrados). Hoy, este sitio se ha convertido en un destino turístico que atrae a miles de visitantes cada año.

Además, Asheville es famosa por sus festivales musicales, sus cervecerías artesanales y una gastronomía premiada que combina tradición con innovación.

Huracán Helene azota Asheville

El 27 de septiembre de 2024, el huracán Helene, que un día antes había tocado tierra en el Big Bend de Florida como categoría 4, llegó a Carolina del Norte como tormenta tropical. En Asheville, la fuerza del fenómeno natural provocó lluvias torrenciales y el colapso de presas naturales que arrasaron viviendas e infraestructura.

Asheville es famosa por sus paseos de montaña (Visit the USA)

El Distrito de las Artes del Río, orgullo cultural de la ciudad, quedó bajo seis metros de agua. Durante días, Asheville permaneció sin electricidad, internet ni agua potable, dejando a la población sumida en una crisis sin precedentes.

El golpe fue especialmente duro porque la ciudad había sido considerada durante años un refugio climático, poco vulnerable a fenómenos extremos como los huracanes.

Ayuda comunitaria y el resurgimiento de Asheville

La respuesta de la comunidad fue lo que marcó la diferencia. Desde la mañana siguiente al desastre, vecinos y organizaciones locales comenzaron a levantar centros comunitarios, clínicas improvisadas y tiendas gratuitas para los damnificados.

Asheville se levantó del azote del huracán Helene en poco tiempo (Visit the USA)

Según Reader’s Digest, lo más sorprendente fue la unidad entre grupos sociales opuestos que rara vez conviven. Punks anarquistas de extrema izquierda y libertarios de extrema derecha trabajaron codo a codo con iglesias, colectivos LGBT+, agricultores, cerveceros y asociaciones civiles para sacar adelante a la ciudad.

En menos de un año, Asheville no solo logró recuperarse de la devastación, sino que también consolidó una reputación de ciudad solidaria y resiliente, capaz de transformar la adversidad en una oportunidad de unión.