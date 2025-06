Fue detenida por el ICE en Carolina del Norte y su madre reclama que necesita atención médica: “Teme no salir viva”

Después de pasar cuatro meses recluida en un centro de Stewart, Georgia, familiares de una joven latina de 20 años que habría sido detenida por error por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como sucedió con Caroline Dias Goncalves en Colorado, exigen su liberación. Alegan que su estado de salud es delicado y temen que no salga con vida. La joven perdió ocho kilos, sufre desmayos y sangrados.

Exigen la liberación de Allison Bustillo: fue detenida en Carolina del Norte

El pasado 20 de febrero, Allison Bustillo, asistente de enfermería de origen hondureño, fue arrestada por agentes del ICE cuando irrumpieron en su hogar ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, como parte de una redada en donde buscaban a otra persona.

En un video de Telemundo, la madre de la joven, Keily Chinchilla, narra y muestra imágenes de cómo quedó la puerta de su casa cuando los agentes de inmigración entraron a la fuerza. También detalló que la enfermera cuidaba a sus tres hermanos pequeños, y que uno de ellos tiene autismo severo.

El estatus migratorio de Allison Bustillo y sus problemas de salud

La madre de la joven detenida dijo al medio que su hija ha perdido unas 17 libras (cerca de 8 kilogramos) desde que fue encerrada en el centro de detención del ICE, lo que también afectó su salud mental y física.

Chinchilla aseguró que esto que le sucede a su hija es “una pesadilla”. En especial, porque un agente del ICE le había indicado que los documentos presentados por su abogado para la liberación de su hija estaban en orden y pronto saldría del centro, ya que no contaba con antecedentes penales y llevaba varios años en Estados Unidos. Sin embargo, la mujer denunció que, a último momento, cambiaron al oficial de inmigración por otro.

Por su parte, el abogado que lleva el caso de Allison, Martin Rosenbluth comentó que el proceso de parole y asilo de la joven latina “siguen pendientes” y la próxima audiencia programada para su clienta se pautó para el 17 de julio de 2025.

“Mi hija por ratos me llama y me dice que siente que no va a salir viva de ese lugar, que es muy doloroso”, agregó Keily Chinchilla. Más allá de su calvario, la mujer reveló que su hija habla con sus hermanos menores e intenta tranquilizarlos al prometerles que pronto regresará a su casa.

Organizaciones piden la liberación de la joven

Una organización que apoya a los inmigrantes retenidos en el centro de detención en Stewart, llamada El Refugio, también solicitó la liberación de la joven hispana a través de una carta donde detallan que tiene problemas de salud.

Allison Bustillo junto a su hermano menor. Keily Chinchilla/Gofundme

En el documento, se indica que Allison tiene escoliosis, entumecimiento del lado izquierdo de su cuerpo, sangrado, desmayos y dolores abdominales. Se trata de un diagnóstico que confirmó un médico, por lo que exigen que sea atendida por especialistas.

Consultados por Telemundo sobre esta situación, el Servicio de Inmigración no respondió. Mientras que la Corporación Correccional de América (CCA, por sus siglas en inglés) les contestó que “el individuo por el que han preguntado (Allison) es atendido y monitoreado regularmente por el personal médico del centro y se están tratando todos los problemas médicos conocidos”.

Sin embargo, su madre Keily asegura que el estado de salud de Allison es delicado. “Me pone muy mal pensar que algo malo le pueda pasar a mi hija allá dentro”, reiteró, pues tenía esperanza de que saliera el pasado 23 de junio tras la notificación del agente de ICE que fue removido.

Como parte de los esfuerzos para obtener la libertad de Allison, Chinchilla lanzó una campaña de recaudación a través de GoFundMe para costear los gastos legales desde su detención el pasado 20 de febrero.