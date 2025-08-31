Labor Day 2025: las tiendas que cierran y abren en el Día del Trabajo en EE.UU. en Carolina del Norte
El Viejo Estado del Norte conmemora el feriado federal con actividades, ferias y conciertos; por qué se festeja el primer lunes de septiembre
El Labor Day o el Día del Trabajo es una de las celebraciones más populares en Estados Unidos, la cual se conmemora el primer lunes de septiembre, este año, el 1° de septiembre. Su origen se remonta a 1882, cuando se llevó a cabo el primer festejo para destacar los logros de los trabajadores. Al tratarse de un feriado federal, diversas tiendas y servicios suspenderán sus actividades en Carolina del Norte.
Tiendas que abren en Carolina del Norte por Labor Day
La Oficina de Gestión de Personal de EE.UU. (OPM, por sus siglas en inglés), señala que al tratarse de un feriado nacional, todos los empleados gubernamentales o que trabajan en alguna de las dependencias, pueden tomar el día libre. En el caso de los empleados de tiendas o empresas privadas, podrían trabajar de forma regular, de acuerdo a los horarios de servicio asignados o el tipo de contrato que tengan.
Las tiendas de servicios que sí operarán durante el Día del Trabajo, según Telemundo, quedan de la siguiente forma:
- Aldi: las tiendas cerrarán a las 18 (hora local)
- Best Buy
- Big Lots
- BJ’s Wholesale Club
- CVS
- Dick’s Sporting Goods
- Dollar General
- Dollar Tree
- DSW
- Hobby Lobby: operarán en un horario de 9 a 15.30 (hora local)
- Home Depot
- Home Goods
- Kohl’s
- Lowe’s
- Macy’s
- Party City
- Petco
- Target
- Walmart
Es recomendable verificar los sitios web de las tiendas, ya que algunas podrían cambiar sus horarios de servicio. CBS News señaló que las cadenas de comida rápida, como Taco Bell y Starbucks, mantendrán sus operaciones de forma regular durante la jornada del Labor Day.
Tiendas y dependencias que estarán cerradas en Carolina del Norte
Tiendas de servicios como Costco anunciaron que suspenderán todas sus actividades en Estados Unidos por el Día del Trabajo, según The Economics Times.
Los bancos e instituciones financieras regionales también estarán cerrados el 1° de septiembre, aunque los cajeros automáticos y los servicios de banda móvil permanecerán disponibles.
Oficinas de gobierno federales, estatales y locales estarán cerradas, por lo que se reanudarán todas las actividades el día posterior al Labor Day. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), no dará servicio y los envíos de FedEX tampoco estarán disponibles durante la jornada.
Actividades en Labor Day en Carolina del Norte
Durante el fin de semana largo, en el estado se llevarán a cabo diversas actividades para disfrutar en familia. Ferias, conciertos, exposiciones y festivales, son algunas de las opciones que tendrán las familias para celebrar.
El Festival Matthews Alive, se realizará desde el 29 de agosto y hasta el 1° de septiembre. Este evento contará con un zoológico interactivo para las familias, así como conciertos en vivo, atracciones y juegos.
En el estado también se llevará a cabo el Festival de la Manzana de Carolina del Norte, que tendrá lugar del 29 de agosto al 1° de septiembre. En el evento se realizará una feria callejera en Main Street con música en vivo, artesanías, exhibiciones de productores de esta fruta y actividades infantiles.
Entre los festivales que se llevarán a cabo en este fin de semana largo, de acuerdo con Visita Carolina del Norte, se encuentran:
- Festival de Cometas y Artesanías Mile High
- Festival de Artes y Oficios del Gremio de Arte de Oak Island
- Festival Cultural Afroamericano de Raleigh y el Condado de Wake
- Festival Internacional de Jazz y Blues John Coltrane
- Celebración del Día del Trabajo en el Centro Nacional de Aguas Bravas de EE. UU.
- Exposición de artes y manualidades de Maggie Valley
- Alrededor de la Corona 10K
- Celebración del Día del Trabajo en Cantón
