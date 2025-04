Para migrantes en Carolina del Norte: estas son las penas por no llevar la evidencia de registro al salir a la calle

Si eres migrante en Carolina del Norte, es crucial estar preparado para cualquier situación con las autoridades migratorias o de seguridad. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recomienda que todos los migrantes, ya sean legales o no, lleven ciertos documentos consigo para evitar problemas con las autoridades. En caso de no contar con documentación a la mano, los agentes podrían llevarse detenido a quien no muestre evidencia de un registro legal en el país norteamericano.

¿Qué documentos deben llevar los migrantes sin estatus legal en Estados Unidos?

Aunque no existe una legislación específica que exija llevar ciertos documentos al salir, los migrantes indocumentados deben estar preparados para demostrar su identidad si las autoridades se lo requieren. Algunos de los documentos más recomendados por la Uscis incluyen:

El acceso a documentos personales sigue siendo un desafío diario para miles de migrantes en el estado Foto: Freepik

Pasaporte vigente : es uno de los documentos más utilizados por los migrantes indocumentados y aceptado por diversas autoridades en EE.UU.

: es uno de los documentos más utilizados por los migrantes indocumentados y aceptado por diversas autoridades en EE.UU. Matrícula consular : una identificación oficial emitida por el consulado de tu país de origen. Este documento también es válido para fines de identificación en EE.UU.

: una identificación oficial emitida por el consulado de tu país de origen. Este documento también es válido para fines de identificación en EE.UU. Documentos clave en familias mixtas: en familias mixtas, donde algunos miembros tienen estatus legal y otros no, es esencial tener pruebas diferenciadas para evitar complicaciones con las autoridades. Los documentos recomendados incluyen:

en familias mixtas, donde algunos miembros tienen estatus legal y otros no, es esencial tener pruebas diferenciadas para evitar complicaciones con las autoridades. Los documentos recomendados incluyen: Licencias de conducir estatales : algunas licencias de conducir emitidas por ciertos estados pueden servir como identificación.

: algunas licencias de conducir emitidas por ciertos estados pueden servir como identificación. Tarjetas municipales y otras identificaciones locales : También son útiles para verificar la identidad.

: También son útiles para verificar la identidad. Certificado de nacimiento de menores nacidos en EE.UU.: los niños nacidos en EE.UU. deben llevar su certificado de nacimiento actualizado para comprobar su ciudadanía.

Para migrantes legales

Para los migrantes legales, USCIS sugiere llevar siempre consigo:

Green card o tarjeta de residente permanente.

o tarjeta de residente permanente. Documento de autorización de empleo (EAD) si tienes 18 años o más.

si tienes 18 años o más. Cualquier otro documento que acredite tu estatus migratorio en EE.UU.

En Carolina del Norte, tanto los migrantes legales como los que no tienen estatus legal deben estar preparados con la documentación adecuada para evitar sanciones Freepik

Es fundamental que los datos de los documentos sean correctos y que estos se encuentren vigentes. Si encuentras algún error o problema con tus documentos, debes comunicarte con el Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283 o hacer una consulta a través de su sitio web.

¿Qué hacer si pierdes o te roban tu Green Card o EAD?

Si eres residente legal y pierdes tu green card o EAD, debes iniciar un proceso de reposición lo antes posible. Los pasos incluyen:

Reportar el robo a la policía : Aunque puedes hacerlo telefónicamente, hacerlo en persona le da mayor valor legal.

: Aunque puedes hacerlo telefónicamente, hacerlo en persona le da mayor valor legal. Solicitar un reemplazo: Para la green card, usa el Formulario I-90, y para el EAD, el Formulario I-765.

Es fundamental que realices estos trámites rápidamente para evitar problemas legales al salir de casa.

Cómo apelar si niegan una solicitud de Green Card

En caso de que se deniegue una solicitud, se enviará una carta explicando los motivos de la decisión. Aunque no es posible apelar una denegación, existe la opción de presentar una moción para reabrir el caso o solicitar que la misma oficina reconsidere la decisión.

La tarjeta de residente permanente es el documento que prueba que un extranjero está autorizado para vivir y trabajar en EE.UU. de forma legal Freepik

La moción para reabrir debe incluir nuevos hechos y la evidencia correspondiente. Por otro lado, una moción de reconsideración debe demostrar que la ley o las políticas de inmigración fueron aplicadas incorrectamente, o que la decisión fue errónea, según la evidencia disponible en el expediente. Para obtener más información, se recomienda consultar la página de Apelaciones y Mociones.

Beneficios de la Tarjeta de Residente Permanente

La tarjeta de residente permanente es esencial para varios trámites en EE. UU. No solo sirve para demostrar la elegibilidad de empleo al completar el Formulario I-9, sino que también permite solicitar una tarjeta de Seguro Social y una licencia de conducir estatal.

Además, esta tarjeta permite a los residentes permanentes regresar a EE. UU. tras un viaje internacional, siempre y cuando no hayan estado fuera por más de un año. Si el viaje dura más de un año, es necesario obtener un permiso de reingreso.