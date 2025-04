Real ID antes del 7 de mayo: qué opciones tienen los migrantes indocumentados que no califican

El próximo miércoles 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) dejará de aceptar identificaciones o licencias de conducir estatales que no cumplan con la normativa federal Real ID en los controles de seguridad, una medida que impactará a los migrantes indocumentados, quienes no pueden obtener la nueva tarjeta. ¿Cuáles son las alternativas con las que cuentan?

Qué es una identificación Real ID y para qué se utiliza

La Ley Real ID implementó la recomendación de la Comisión del 11-S para establecer estándares mínimos de seguridad en la emisión de fuentes de identificación, como las licencias de conducir emitidas por los estados.

Para abordar un vuelo dentro de EE.UU. la TSA solicita una identificación aceptable, como una Real ID o un pasaporte estadounidense dmv.ca.gov

La legislación también prohíbe a ciertas agencias federales aceptar para fines oficiales identificaciones que no cumplan con estos estándares. Estos propósitos son:

Acceso a ciertas instalaciones federales

Abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal

Entrar en centrales nucleares

Hace unos días, la TSA explicó en un comunicado que, actualmente, el 81% de los viajeros en los puntos de control presentan una identificación válida, pero que una vez que comience la aplicación de la ley, los pasajeros que muestren una tarjeta que no cumpla con la norma u otra forma aceptable para identificarse, pueden enfrentar demoras, controles adicionales y la posibilidad de que no se les permita el paso.

La TSA cuenta con una lista de formas de identificación aceptables, además de la licencia de conducir o la tarjeta de identificación emitidas por el estado, que pueden presentarse en el control de seguridad para la verificación de identidad.

Cómo impacta la implementación de la Real ID en los indocumentados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), explica que los no ciudadanos elegibles para una Real ID son:

Los admitidos legalmente para residencia permanente o temporal.

Quienes tiene estatus de residente permanente condicional.

Los no ciudadanos con una solicitud de asilo aprobada.

Los que han ingresado a Estados Unidos como refugiados.

Las licencias de conducir que no cumplen con la normativa deben llevar una leyenda visible Facebook New Jersey Motor Vehicle Commission

Pero el panorama es distinto para los indocumentados, quienes no pueden obtener la nueva tarjeta, ya que entre los requisitos para tramitarla se exige que el titular demuestre residencia legal en Estados Unidos.

En ese sentido, el Departamento señala que se permite a los estados emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación cuando no se puede asegurar la identidad del solicitante o para quienes no se ha determinado la presencia legal, pero las mismas deben indicar en una zona legible que no son aceptables para fines federales.

Así se puede identificar una Real ID

Las tarjetas que cumplen con la normativa Real ID tienen una estrella dorada o negra en la parte superior derecha, en la mayoría de los casos; solo las de California tienen la figura de un oso. Si la tarjeta no tiene el distintivo, no cumple con la legislación y no se aceptará como comprobante de identidad para abordar aviones comerciales.

La diferencia distintiva de la Real ID es un círculo dorado con una estrella en la esquina derecha Tennessee Department of Safety

La lista de documentos alternativos para viajar si no se tiene una Real ID

El próximo 7 de mayo de 2025, la TSA dejará de aceptar licencias estatales que no cumplan con la normativa en los controles de seguridad. Todos los pasajeros de aerolíneas mayores de 18 años deben presentar una credencial Real ID u otra identificación válida.

Estos son los documentos aceptados en los aeropuertos como identificación:

Licencia de conducir o identificación emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las emitidas a dependientes.

Tarjeta de residente permanente (green card).

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal/tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC).

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Credencial de marino mercante de Estados Unidos.

Tarjeta de identificación sanitaria para veteranos (VHIC).

La agencia advierte que la lista de identificaciones aceptables está sujeta a cambios sin previo aviso, por lo que recomienda a los viajeros que la revisen antes de llegar al aeropuerto.

Por su parte, el DHS señala que las licencias de conducir mejoradas (EDL, por sus siglas en inglés) también son documentos aceptables para cruzar la frontera y alternativas para fines federales oficiales.

Las EDL son emitidas en los estados de:

Michigan

Minnesota

New York

Vermont

Washington

Actualmente, el 81% de los viajeros en los puntos de control de la TSA presentan una identificación válida, advirtió la agencia Idaho Transportation Department

Qué pasará con quienes no presenten una identificación aceptable para abordar un avión

La TSA explica que en caso de que un viajero llegue al aeropuerto sin una identificación aceptable, ya sea por perdida, robo o cualquier otro motivo, es posible que aún se le permita volar.

Para que se le apruebe subir al avión, un agente le pedirá completar un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como: nombre y dirección actual. “Si se confirma su identidad, se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad, donde puede estar sujeto a controles adicionales”, precisa.

La agencia agrega que al viajero no se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad si decide no proporcionar una identificación aceptable, se niega a cooperar con el proceso de comprobación o no se puede confirmar su identidad.