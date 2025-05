Qué pasa si no se tramita la Real ID en Carolina del Norte antes de la fecha límite y cómo aplica para inmigrantes

Los residentes de Carolina del Norte que no cuenten con una Real ID a partir del 7 de mayo no podrán utilizar su licencia de conducir estándar para viajar dentro de Estados Unidos ni para ingresar a edificios gubernamentales. Este hecho marcará la entrada en vigor de los nuevos estándares de identificación definidos por la ley federal que fue sancionada en el año 2005 tras los atentados del 11 de septiembre.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (DMV, por sus siglas en inglés), aquellos que no gestionen esta credencial reforzada a tiempo deberán presentar otro tipo de identificación válida para poder realizar los fines mencionados anteriormente. Esta medida afectará a los ciudadanos estadounidenses y a los migrantes que cuenten con un estatus migratorio legal.

Cómo afecta la Real ID a los inmigrantes con estatus legal

La Real ID en Carolina del Norte es similar a una licencia o identificación tradicional, pero con una estrella en la parte superior derecha (Archivo) North Carolina DMV

Los migrantes podrán gestionar una Real ID siempre y cuando presenten los papeles solicitados por el DMV. Además de toda la documentación que se les solicita a los nativos, este grupo deberá presentar documentación adicional que acredite que su estadía en Estados Unidos se encuentra en regla. Puede ser la tarjeta de residencia o también un permiso de trabajo vigente.

¿Se podrá tramitar la Real ID después del 7 de mayo?

La Real ID podrá seguir tramitándose en cualquier momento posterior al 7 de mayo. No contar con esta credencial reforzada no invalida la posibilidad de adquirirla más adelanta, pero sí va a limitar el acceso a algunos espacios federales y a algunos vuelos domésticos si no dispone de otra documentación aceptada. Sin embargo, las autoridades estatales recomiendan iniciar el proceso con tiempo para evitar demoras.

Dónde y cómo tramitar la Real ID en Carolina del Norte

El trámite debe realizarse en las oficinas del DMV. Las citas están disponibles solo por la mañana y se pueden agendar con hasta 90 días de anticipación a través del sitio web oficial.

Los interesados en obtener la REAL ID deberán solicitar turno en la oficina del DMV correspondiente para poder avanzar con el trámite (Archivo)

La documentación requerida incluye:

Un documento que acredite identidad y fecha de nacimiento: como un pasaporte o acta de nacimiento.

como un pasaporte o acta de nacimiento. Una prueba del número completo de Seguro Social: la tarjeta original o formularios W-2 o 1099

la tarjeta original o formularios W-2 o 1099 Dos comprobantes de residencia actual en Carolina del Norte: facturas de servicios, contratos de alquiler, registro vehicular, entre otros.

facturas de servicios, contratos de alquiler, registro vehicular, entre otros. Los migrantes deberán acreditar su estatus legal con una green card o un certificado de naturalización.

con una green card o un certificado de naturalización. En el caso de un cambio de nombre deberá llevar la documentación que lo respalde.

Una vez que ya realizó el proceso y obtuvo la credencial reforzada, podrá observar que en la esquina superior derecha de la licencia hay una estrella dorada. Esto quiere decir que la identificación fue verificada y cumple con los requisitos de seguridad federales.

¿Cuál es el precio de una Real ID en Carolina del Norte?

El precio de una REAL ID es el mismo que el de una licencia de conducir común. En Carolina del Norte tiene un costo de US$5,50 si se tramita por primera vez. El valor será el mismo en el caso de que se realice el trámite dentro de los seis meses previos al vencimiento de la licencia actual, ya que se considera como una renovación. Sin embargo, si se solicita fuera de ese período, el costo pasará a ser de US$14.