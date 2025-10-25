Qué pasará con el pago de SNAP en Carolina del Norte en noviembre 2025: por qué se podría pausar el beneficio

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) podría sufrir modificaciones en noviembre en el estado de Carolina del Norte. La ayuda permite que miles de familias lleven alimentos a sus hogares, pero el beneficio se podría pausar por el cierre de gobierno federal.

Por qué se podría frenar el pago de SNAP en Carolina del Norte

Los beneficios del SNAP se entregaron con normalidad hasta octubre, pero los pagos podrían experimentar interrupciones o retrasos en noviembre si el cierre del gobierno se prolonga, destacó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

Desde el día 1° de octubre de 2025, el gobierno federal está en estado de suspensión de actividades debido a que el Congreso no aprobó el presupuesto para el nuevo año fiscal. Muchos programas federales permanecen suspendidos o reducidos, y cientos de miles de empleados federales fueron temporalmente cesados.

Este cierre afecta a varios programas del NCDHHS que dependen de fondos federales. Cuanto más se prolongue la suspensión, más graves podrían ser las consecuencias, según la información publicada en su sitio oficial.

Las autoridades buscan reducir el impacto sobre los habitantes de Carolina del Norte, aunque crecen la incertidumbre y la preocupación entre las personas y familias que dependen de estos programas. El gobierno federal aún no informó cuándo finalizará el cierre ni cómo gestionará la financiación futura.

Qué pasará con el pago de SNAP en Carolina del Norte en noviembre de 2025

El Servicio de Alimentos y Nutrición (FSN, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que supervisa el SNAP, pidió a los estados que no envíen por ahora los pagos de los beneficios alimentarios de noviembre, según The Charlotte Observer.

Tras el desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre la extensión de los fondos gubernamentales el miércoles 1° de octubre, el USDA indicó en su plan de Financiamiento por Caducidad que el SNAP dispone de fondos de contingencia plurianuales que podrían cubrir los costos administrativos estatales durante un cierre, informó CBS News.

Entre las medidas figuran la reasignación temporal de fondos y la coordinación con agencias estatales para priorizar los pagos más urgentes. Sin embargo, la agencia advirtió que estas acciones no garantizan que los beneficios lleguen a tiempo.

La falta de personal por el cierre del gobierno complica el proceso de los archivos electrónicos necesarios para emitir los pagos del SNAP, señaló NewsBreak.

Además, aún no está claro si el USDA utilizará esos fondos para asegurar la distribución de los beneficios de noviembre.

Qué hacer en caso de no recibir SNAP

Si los beneficiarios no reciben la ayuda, pueden acudir a los bancos de alimentos locales, a las líneas directas del gobierno o a organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, consignó The Charlotte Observer.

Bancos de alimentos

Feeding America y los bancos comunitarios locales suelen intervenir para cubrir la escasez cuando se retrasan los beneficios federales. Es posible ubicar bancos de alimentos o usar mapas de acceso para localizar recursos como:

NC211 : acceso a alimentos de emergencia y necesidades básicas (búsqueda por código postal).

: acceso a alimentos de emergencia y necesidades básicas (búsqueda por código postal). Banco de Alimentos del Centro y Este de Carolina del Norte

Red de Atención de Wake

Localizador de recursos alimentarios del condado de Durham

Asistencia alimentaria sin fines de lucro en Carolina del Norte

Charlotte

Second Harvest Food Bank de Metrolina (704-376-1785): banco de alimentos.

(704-376-1785): banco de alimentos. Feeding Charlotte (704-654-9667): se dedica al rescate de alimentos frescos y viables que de otro modo se desperdiciarían.

(704-654-9667): se dedica al rescate de alimentos frescos y viables que de otro modo se desperdiciarían. Nourish Up (704-523-4333): red de despensas de alimentos.

(704-523-4333): red de despensas de alimentos. Hearts & Hands Food Pantry (980-292-0357): brinda asistencia alimentaria de emergencia con opciones de retiro o entrega.

(980-292-0357): brinda asistencia alimentaria de emergencia con opciones de retiro o entrega. Zealous Empowering Nurturer (ZEN) (704-966-9562): organización sin fines de lucro que combina educación nutricional y distribución de alimentos frescos para combatir la inseguridad alimentaria.

Región del Triángulo