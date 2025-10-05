Creyó que podía pasarla por el control de la TSA, pero su error paralizó el aeropuerto y eso le costará miles de dólares

Un viajero intentó pasar un artículo prohibido en su equipaje de mano, pero fue descubierto por agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Ante la situación, la agencia recordó a los pasajeros que hay consecuencias por la acción, desde interrupciones y retrasos hasta multas y arrestos.

Intentó pasar algo prohibido en su equipaje de mano y fue descubierto por la TSA

El domingo 28 de septiembre, agentes de la TSA revisaron la valija personal de un pasajero y detectaron una granada inerte. La inspección de rutina se realizó en el puesto de control de seguridad del Aeropuerto Internacional Antonio B. Won Pat, en la isla de Guam.

La granada inerte fue descubierta por oficiales de la TSA en uno de los puntos de control de seguridad del Aeropuerto Internacional Antonio B. Won Pat TSA - TSA

De acuerdo con el sitio Marines, las granadas inertes son una herramienta de entrenamiento segura porque están huecas y no explotan. Estos artefactos imitan la explosión de una real al producir un pequeño estallido.

Pese a que se trató de un proyectil que usualmente se usa en entrenamientos, el control de seguridad fue evacuado y cerrado hasta que un especialista en explosivos de la TSA determinó que estaba inactiva.

Al respecto, la agencia señaló en un comunicado: “Las réplicas de explosivos, como las granadas de mano, están prohibidas tanto en el equipaje facturado como en el de mano”.

La advertencia de la TSA para quienes llevan artículos prohibidos

Nanea Vasta, director de Seguridad Federal de la TSA para el Pacífico, señaló al respecto: “Estoy orgulloso de nuestros dedicados oficiales, quienes se mantienen vigilantes a diario para garantizar la seguridad de los residentes y visitantes de Guam ante posibles amenazas durante sus viajes”.

Las réplicas de explosivos, como las granadas de mano, están prohibidas tanto en el equipaje facturado como en el de mano TSA - TSA

Además, hizo un llamado a los pasajeros a revisar cuidadosamente el contenido de su equipaje antes de llegar al aeropuerto, “ya que traer artículos prohibidos puede ocasionar interrupciones y retrasos significativos para los viajeros”. La acción también puede generar multas e incluso arrestos, de acuerdo con el sitio web de la agencia.

La fuerte multa por llevar un artículo prohibido en el equipaje de mano

La TSA aconseja a los viajeros planificar con antelación y empacar adecuadamente para facilitar el proceso de revisión y su experiencia en el aeropuerto. Para ayudar a los pasajeros, cuenta con una lista de artículos prohibidos que se puede consultar en línea.

La agencia también advierte que se pueden imponer sanciones civiles de hasta 17.062 dólares por infracciones relacionadas con la portación de artículos prohibidos que sean descubiertos en un puesto de control. Asimismo, las faltas reiteradas conllevarán sanciones más severas.

Llevar artículos prohibidos puede causar retrasos para usted y otros viajeros, además de multas e incluso arrestos Archivo

Estas son algunas multas por llevar explosivos, replicas y armas de fuego:

Réplicas realistas de explosivos; granadas de mano inertes; bolsas de aire de vehículos intactas: de US$850 a US$4250 más una referencia criminal.

más una referencia criminal. Detonadores; dinamita; pólvora (más de 280 gramos); granadas de mano; explosivos plásticos; todos los demás explosivos de alta potencia: de US$10.230 a US$17.062 más una referencia criminal.

más una referencia criminal. Armas de fuego cargadas (o armas de fuego descargadas con munición accesible): de US$3000 a US$12.210 más una referencia criminal y de US$12.210 a US$17.062 por infracción reincidente .

más una referencia criminal y de . Armas de fuego descargadas: de US$1500 a US$6130 más una referencia criminal.

La agencia explica que ley federal y las consideraciones operativas restringen la devolución de artículos prohibidos que se dejan en el punto de control de seguridad.