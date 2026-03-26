Salida forzosa diferida: la regla de Uscis que aplica a ciertos migrantes y que se extiende hasta 2027

La Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) sigue vigente para un grupo específico de migrantes en Estados Unidos y, en algunos casos, se extenderá hasta 2027. La medida no crea un estatus migratorio, pero sí frena deportaciones y habilita, bajo ciertas condiciones, permisos de trabajo y de viaje.

Qué es la Salida Forzosa Diferida y a quiénes alcanza en EE.UU.

El DED surge por decisión presidencial y se aplica a grupos concretos definidos por la Casa Blanca. Su uso suele estar vinculado a situaciones de conflicto, inestabilidad o razones diplomáticas que llevan al gobierno estadounidense a postergar deportaciones.

Aunque no se considera un estatus migratorio formal, permite a las personas beneficiarias permanecer en el país norteamericano American Immigration Council

En este momento, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), uno de los grupos principales es el de residentes de Hong Kong que se encuentran en EE.UU. desde el 5 de agosto de 2021.

También continúan bajo este esquema algunos nacionales de Liberia con fecha de arribo desde el 1° de octubre de 2007, aunque esa extensión finaliza el 30 de junio de 2026.

A diferencia de otros alivios migratorios, el DED no se tramita como un estatus formal. Quienes quedan cubiertos por esa protección no reciben automáticamente una residencia, una visa o una categoría migratoria nueva. Lo que sí obtienen es una pausa en la remoción y, en algunos casos, la posibilidad de trabajar legalmente en EE.UU.

La Salida Forzosa Diferida es una protección temporal que permite a residentes de Hong Kong y Liberia permanecer y trabajar legalmente en EE.UU.

La regla que se extiende hasta 2027: qué pasa con los residentes de Hong Kong

Para los beneficiarios vinculados a Hong Kong, la protección se mantiene activa hasta el 5 de febrero de 2027. La cobertura incluye a quienes ya estaban alcanzados por decisiones previas y a determinadas personas presentes en EE.UU. desde la fecha establecida por el gobierno.

Uno de los puntos más relevantes es que esta población puede pedir un Documento de Autorización de Empleo (EAD). Ese permiso no se entrega de forma automática, pero puede solicitarse ante el Uscis mediante el formulario I-765.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dispuso una extensión automática para algunos permisos de trabajo ya emitidos. Esa prórroga aplica a tarjetas con la categoría A11 y determinadas fechas de vencimiento, lo que permite a ciertos beneficiarios seguir con sus trabajos sin interrupciones hasta el 5 de febrero de 2027.

El DHS ha extendido automáticamente la validez de ciertos permisos de trabajo (EAD) para residentes de Hong Kong hasta el 5 de febrero de 2027 Florida Immigration Lawyer Blog - Florida Immigration Lawyer Blog

Cómo pedir permiso de trabajo o viaje bajo DED ante el Uscis

Aunque el DED no requiere una solicitud inicial para quedar protegido, sí hay trámites separados si la persona necesita autorización laboral o desea salir del país norteamericano y regresar. Para trabajar, el paso central es presentar el formulario I-765 bajo la categoría (a)(11).

La solicitud debe enviarse por correo postal y no mediante sistema electrónico. El Uscis también puede pedir documentación de respaldo para acreditar identidad, nacionalidad o residencia vinculada al grupo cubierto, además de pruebas de permanencia en EE.UU. dentro del período exigido.

Si la persona quiere viajar fuera del país norteamericano, debe pedir antes una autorización conocida como advance parole, a través del formulario I-131. Salir sin ese permiso puede poner en riesgo la protección migratoria vigente.