Miami a Orlando en tren de alta velocidad: cuánto cuesta en 2026 y cómo llegar rápido a los parques

El tren de alta velocidad se consolidó como una de las alternativas para moverse dentro de Florida, especialmente para quienes buscan unir dos polos turísticos clave como Miami y Orlando. En 2026, este servicio no solo mantiene su propuesta de rapidez, sino que también suma opciones de precios y combinaciones de traslado.

Un viaje directo y rápido dentro de Florida: cómo es el tren de alta velocidad

El servicio de Brightline se posiciona como uno de los pocos servicios ferroviarios rápidos en EE.UU. fuera del corredor noreste, lo que ofrece una conexión directa entre Miami y Orlando.

La operación actual cuenta con salidas programadas cada una o dos horas desde la estación MiamiCentral Brightline

Según información publicada en su sitio oficial, el trayecto completo demanda aproximadamente tres horas y 30 minutos, sin detenciones prolongadas.

Desde la web oficial de la compañía destacan que el servicio cuenta con múltiples salidas diarias, generalmente distribuidas cada una o dos horas.

Cuánto cuesta viajar en el tren de alta velocidad en Florida en marzo de 2026

Los valores de los pasajes presentan variaciones según distintos factores como la anticipación de compra, la demanda puntual y el tipo de servicio seleccionado.

De acuerdo con la empresa, durante marzo de 2026, los precios de ida desde MiamiCentral hacia la estación ubicada en el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) se ubican dentro de rangos accesibles en comparación con otras alternativas de transporte.

La tarifa más competitiva de marzo parte desde los US$39 Brightline

La propuesta más económica corresponde a la tarifa SMART Saver, cuyos precios parten desde los 39 hasta los 89 dólares por adulto.

El sitio oficial de la empresa señala que, con una compra anticipada de al menos 14 días, es posible encontrar promociones desde US$39, especialmente para quienes forman parte del programa Brightline Rewards.

En una categoría intermedia se ubica la tarifa SMART , que ofrece mayor flexibilidad para realizar cambios y suele costar entre US$59 y US$99 .

se ubica la , que ofrece mayor flexibilidad para realizar cambios y suele costar . Por su parte, la experiencia PREMIUM, equivalente a una primera clase con servicios adicionales como comidas, bebidas y mayor confort, arranca en US$89 y puede superar los US$150.

Una pareja cuenta su experiencia al probar el tren Brightline de Orlando a Miami

Ejemplos reales y cómo conseguir mejores precios de Miami a Orlando

Los valores pueden variar incluso dentro de un mismo día. Por ejemplo, los trenes más tempranos, como el que parte a las 5.45 hs y llega a Orlando a las 9.19 hs (hora local), suelen ubicarse en un rango de entre US$64 y US$89.

En cambio, los horarios diurnos más solicitados tienden a posicionarse entre los US$79 y US$99 en las categorías SMART Saver y SMART.

La propia compañía recomienda algunas estrategias para reducir costos. Entre ellas, comprar con al menos dos semanas de anticipación, aprovechar promociones estacionales y revisar descuentos específicos.

En este sentido, se destacan beneficios para grupos de tres o más personas, que pueden ahorrar hasta un 25%, así como rebajas para militares o veteranos que alcanzan el 20% en determinados casos.

Además, los niños y bebés cuentan con tarifas reducidas, mientras que el equipaje suele estar incluido en la mayoría de las opciones.

Los datos de marzo de 2026 muestran que los trenes de madrugada (5:45 hs) suelen ser más económicos (desde US$64) Brightline

Cómo llegar rápido a los parques desde Orlando

Uno de los aspectos clave para los viajeros es el traslado final hacia los parques temáticos. La estación de llegada del tren está integrada en la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), lo que facilita la conexión con distintos medios de transporte, aunque no deja directamente en destinos como Walt Disney World o Universal Orlando.

Desde la empresa explican que existen varias alternativas para completar el trayecto, con diferentes niveles de rapidez, comodidad y costo.

La opción más recomendada para quienes visitan Disney es el servicio Mears Connect, un bus que conecta directamente con más de 25 hoteles dentro del complejo Walt Disney World Resort. Este traslado tiene un costo aproximado de entre US$16 y US$20 por adulto por tramo, mientras que los niños abonan desde US$13. El tiempo de viaje oscila entre 30 y 45 minutos, según el destino específico dentro del resort.