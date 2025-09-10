Regalan comida en Carolina del Norte: dónde y cuándo conseguir alimentos gratis en Charlotte

Durante septiembre, la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, llevará a cabo diversos eventos comunitarios en los que se ofrecerán alimentos gratuitos, así como apoyos en salud, inmigración, educación, adopción de mascotas y búsqueda de empleo.

Dónde y cuándo darán comida gratis en Charlotte

De acuerdo con La Noticia, cada semana Hope Street Food Pantry distribuye alimentos gratis y productos de higiene en diferentes bibliotecas de la ciudad, así como en sus propias instalaciones.

Hope Street Food Pantry hará un evento especial el 27 de septiembre en Charlotte (FB hopestreetfoodpantry)

Los interesados en recibir apoyo alimentario no necesitan cita ni entregar documentación. “Cada semana, las familias de nuestra comunidad se enfrentan a una opción imposible: pagar el alquiler, mantener las luces encendidas o poner comida en la mesa”, señaló la organización en redes sociales.

Para los habitantes de Charlotte que deseen esta ayuda, la fundación entregará alimentos gratuitos el 16 de septiembre de 2025 en la Sugar Creek Library (4045 N Tryon St, suite A, Charlotte, NC 28206), de 10 a 12 hs.

Asimismo, durante septiembre, Hope Street Food Pantry entregará comida gratis el día 23 en Independence Regional y el día 30 en Allegra Westbrooks, en el mismo horario de atención, según su calendario anual de distribución en bibliotecas.

Cuál es el calendario de alimentos gratis en Charlotte en 2025

Según el sitio web de la fundación, aún se darán alimentos gratuitos durante lo que resta del año en la ciudad de Charlotte, además de las fechas programadas para septiembre.

A lo largo del año se darán alimentos gratis en Charlotte (FB hopestreetfoodpantry)

Octubre

14 de octubre – South Blvd.

21 de octubre – Hickory Grove

28 de octubre – Plaza Midwood

Noviembre

4 de noviembre – University City Regional

12 de noviembre – West Boulevard

Diciembre

2 de diciembre – Sugar Creek

9 de diciembre – Independence Regional

Además, las despensas de alimentos de Hope Street se entregan los jueves en el 4100 Johnston Oehler Road, Charlotte, NC 28269, de 16 a 19 hs; y en la Biblioteca Mecklenburg, de 10 a 12 hs. Se atenderá un máximo de cuatro familias por vehículo.

Cuáles son los otros eventos que se realizarán en septiembre en Charlotte

A lo largo de septiembre también se realizarán otros eventos de apoyo a la comunidad, como ferias de empleo, campañas de vacunación, jornadas de adopción de mascotas y reuniones de ayuda para inmigrantes en Carolina del Norte.

Se pueden adoptar mascotas en Charlotte durante septiembre (Pixabay)

El miércoles 10 de septiembre, entre las 10 y 13 hs, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organizará eventos de contratación para cubrir vacantes educativas y no educativas en áreas como servicios de nutrición, mantenimiento de edificios, transporte, ASEP y educación especial.

Para los propietarios de mascotas o quienes deseen adoptar una, la Oficina de Control y Cuidado de Animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrecerá una campaña de vacunación gratuita para animales de compañía sin cita previa el sábado 13 de septiembre, de 8 a 10.45 hs, en el CMPD Animal Care & Control (2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217).

Ese mismo día, de 12 a 14 hs, se realizarán jornadas de adopción en el Piedmont Social House Lawn (2135 Ayrsley Town Blvd, STE C, Charlotte, NC 28273). Las adopciones no tendrán costo e incluirán vacunación, esterilización y microchip.