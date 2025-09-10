Emigró a EE.UU. y fue asesinada en un tren: el caso que conmociona a Charlotte en medio de las elecciones a alcalde

Una joven extranjera de 23 años murió en un tren ligero de Charlotte, en Carolina del Norte, tras ser atacada por un hombre que poseía antecedentes penales. El caso conmocionó a la ciudad en medio de las elecciones locales.

El caso de Iryna Zarutska en Carolina del Norte

Nació en Ucrania en 2002 y, en agosto de dos décadas después, huyó junto a su madre y su hermana de la inseguridad y temor que enfrentaban por los ataques rusos. En la actualidad, el rostro de la joven recorre Estados Unidos tras su asesinato.

Brown fue arrestado en 14 ocasiones en los últimos 12 años Captura/Telemundo

Iryna soñaba con ser veterinaria y consagrar así su amor por los animales en acciones. Mientras, se desempeñaba en Zepeddie’s Pizzeria, según CNN. Previo a dejar su país natal, se graduó en Arte y Restauración en el Synergy College de Kiev.

El viernes 22 de agosto pasado, en torno a las 22 horas, se subió al tren Blue Line en la estación Scaleybark de Charlotte y se sentó en la primera fila de asientos. Un hombre se encontraba detrás de ella y parecía distraído.

Apenas unos instantes después, el hombre, identificado como Decarlos Brown Jr., sacó una especie de navaja y comenzó a apuñalar a Iryna varias veces. La joven, asustada, quedó en estado de shock por unos segundos y se desmayó en el lugar.

Brown, de 34 años, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. Además, según AP, poseía antecedentes penales por ser detenido en 14 ocasiones previas en los últimos 12 años, en el condado de Mecklenburg. Los familiares relataron a CNN que el hombre tenía un trastorno mental.

Polémica en medio de las elecciones a alcalde de Charlotte

Este lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre lo sucedido en Carolina del Norte, en medio de la insistencia en mejorar la seguridad de diversas ciudades del territorio.

Trump condenó el asesinato de la joven ucraniana en Carolina del Norte X/@WhiteHouse

“Los demócratas apoyan a los criminales mientras los estadounidenses pagan el precio”, señaló en una conferencia de prensa. Y agregó que “la sangre de la víctima está en las manos de los demócratas que se niegan a poner a la gente mala en la cárcel”.

El asesinato de Iryna Zarutska se produjo en medio de las elecciones locales. El martes 9 de septiembre, la alcaldesa Vi Lyles, del ala demócrata, logró la victoria en las primarias y avanza hacia las elecciones generales frente a la republicana Terrie Donovan.

La alcaldesa de Charlotte compartió una carta en medio de las elecciones locales X/@CLTMayor

En una carta que publicó en lunes pasado, Lyles señaló que el caso de Iryna “se trató de una falla trágica de los tribunales y magistrados”. Y añadió: “Nuestros oficiales de policía arrestan an personas solo para que sean liberadas rápidamente, lo que socava nuestra capacidad de proteger a nuestra comunidad y garantizar la seguridad. Necesitamos una solución bipartidista para abordar a los reincidentes que no pueden recibir tratamiento por su enfermedad mental”.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que su posición era fiel a la de Trump con respecto a la “tolerancia cero hacia la criminalidad, especialmente en el transporte público”.

El secretario de Transporte advirtió sobre las consecuencias de la criminalidad en EE.UU. X/@secduffy

Y aseveró: “Si los alcaldes no pueden mantener seguros sus trenes y autobuses, no merecen el dinero de los contribuyentes”.