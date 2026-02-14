Salvó a un perro de morir congelado, pero ahora podría ir a la cárcel en Carolina del Norte: “Lo haría de nuevo”

Una rescatista enfrenta la posibilidad de una condena de prisión en Carolina del Norte tras extraer a un perro de un entorno de frío extremo. Aunque el acto evitó el fallecimiento del animal, las autoridades locales procedieron con cargos legales, tras argumentar una interferencia en los procedimientos de la ley. El caso genera debate sobre la necesidad de actuar como buen samaritano ante un caso de emergencia animal.

Salvó a un perro del frío, pero podría ir a la cárcel en Carolina del Norte

La técnica veterinaria Dason Garner enfrenta duras consecuencias de un acto de compasión que la justicia de Carolina del Norte calificó como irregular. Tras rescatar a un perro en situación de abandono de la tormenta de nieve en Wilson, la mujer se quedó sin su empleo y enfrenta cargos legales por no canalizar el rescate a través de las autoridades de control animal, expresó a New York Post.

La situación se originó cuando Garner observó, a través de un video, como una mujer (ahora identificada como Ashley Baker) dejó abandonado al perro en el porche de una vivienda vecina antes de huir del lugar.

“Es muy desgarrador. No entiendo cómo se puede hacer algo tan cruel” dijo la técnica veterinaria a WRAL News.

“Esta situación me destrozó por completo, de maneras que jamás imaginé. Solo intentaba ayudar a un perro que sufría y tenía frío. Actué por compasión, instinto y amor hacia un animal que no podía ayudarse a sí mismo. Que ahora me acusen injustamente por hacer lo que creía correcto me causa un profundo dolor emocional que aún llevo conmigo” manifestó Garner a través de su cuenta de Facebook.

Descargo que realizó Dason Garner en su cuenta de Facebook por lo que ocurrió al rescatar un perro del frío (Facebook/Dason Bailey Garner)

El error por el que podría ir a prisión tras rescatar al perro

Dason Garner explicó que se llevó al perro a casa y luego contactó con Control Animal, quien le exigió que lo llevara para una investigación. La mujer alegó que no podía hacerlo y añadió que el perro no estaba en condiciones de estar en un refugio de animales.

“Ser castigada por intentar proteger a un perro vulnerable me dejó devastada, confundida y traicionada por un sistema que se suponía que valoraba la vida y la bondad. Saber que este acto de misericordia se convirtió en una injusticia destrozó mi sentido de la justicia” añadió en sus redes sociales.

Ashley Baker abandonó al perro en Carolina del Norte y el momento quedó registrado por una cámara (WRALNews)

De acuerdo con WRAL News, un portavoz de la oficina del sheriff dijo que la acusación que recae sobre Garner fue porque le dijeron varias veces que entregara el perro y no lo hizo.

Garner se puso en contacto con el legítimo dueño del perro, que había estado desaparecido durante más de dos meses, y se lo entregó a su familia verdadera. Sin embargo, la veterinaria deberá comparecer ante el tribunal a finales de febrero por los cargos que se le imputan.

Qué dice la ley sobre encontrar un perro en Carolina del Norte

En Carolina del Norte, los perros se consideran propiedad, por lo que conservar un perro que se encontró sin reportarlo puede considerarse robo. La ley exige llevar al animal a un refugio, control de animales o policía, generalmente con un periodo de retención de 72 horas para que el dueño lo reclame, según informó Baileys Human Rescue.

Las autoridades advierten que aquellas personas que encuentren un animal en la calle deben seguir estos pasos:

Reportar obligatoriamente: se debe notificar a las autoridades locales de control de animales.

se debe notificar a las autoridades locales de control de animales. Refugio seguro: el animal se debe entregar a una perrera o refugio autorizado para cumplir con el periodo legal de retención.

el animal se debe entregar a una perrera o refugio autorizado para cumplir con el periodo legal de retención. Consecuencias de no reportar: quedarse con el animal sin intentar localizar al dueño puede interpretarse legalmente como robo de propiedad.

En caso de encontrar alguna mascota, se aconseja contactar a los refugios del condado para reportarlo y buscar a los dueños.