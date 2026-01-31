Ciclón bomba: qué se sabe del fenómeno que impactaría en Carolina del Norte el último fin de semana de enero

Las condiciones climáticas severas continuarán al menos una semana más en Estados Unidos, debido a la formación de un ciclón bomba que podría impactar en Carolina del Norte y Carolina del Sur durante el último fin de semana de enero de 2026, con algunas zonas especialmente afectadas.

Cuándo impactará el ciclón bomba en Carolina del Norte

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el clima invernal severo se mantendrá en gran parte del país durante el fin de semana, con un sistema que avanzará desde las llanuras centrales hasta la costa este, generando nevadas, vientos intensos y lluvias fuertes. El fenómeno podría intensificarse rápidamente, un comportamiento conocido como ciclón bomba, informó Univision.

Un ciclón bomba impactará a Carolina del Norte el fin de semana (FB NWSWPC)

El frío extremo persistirá al menos hasta la primera semana de febrero de 2026, debido a la formación de una tormenta invernal —también denominada “huracán invernal”— que se ubicará frente a las costas de Carolina del Norte desde el viernes 30 de enero y durante todo el fin de semana, detalló Los Angeles Times.

Peter Mullinax, meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), señaló al medio que una gran tormenta invernal llegará a las Carolinas y podría dejar al menos 15 centímetros de nieve, con visibilidad prácticamente nula.

Aunque aún no se conoce con certeza la trayectoria del sistema, los modelos indican que podría impactar también en Georgia y el sur de Virginia, para luego desplazarse y provocar nuevas nevadas desde Washington hasta Boston entre el sábado y el domingo. Otra posibilidad es que el ciclón gire en sentido contrario y afecte principalmente áreas como Cape Cod.

Cuáles serán las zonas más afectadas por el ciclón bomba

A partir del jueves 29 de enero de 2026, una onda de baja presión se formará sobre las llanuras del sur y el valle bajo del Misisipi. El sistema avanzará a lo largo de la costa central del Golfo de México y alcanzará la costa sureste el viernes por la noche, en la región de las Carolinas, según Univision.

Las bajas temperaturas continuarán en todo el este de Estados Unidos (FB NWSWPC)

Bajo este escenario, las zonas más afectadas serían:

Valle medio y bajo del Misisipi: nieve y lluvia desde la noche del jueves.

Valles del sur de Ohio y Tennessee: precipitaciones invernales durante la mañana del viernes.

Atlántico medio: avance de la nieve desde la noche del viernes hasta el sábado, con riesgo de visibilidad muy reducida.

Sureste del país: predominio de lluvias y fuertes rachas de viento en zonas costeras.

Noreste de Carolina del Norte y sureste de Virginia: condiciones cercanas a ventisca, con nieve arrastrada por el viento y desplazamientos extremadamente peligrosos.

Tormenta invernal será más fuerte que la anterior

Mullinax explicó a Los Angeles Times que esta tormenta será más intensa que la anterior, incluso en zonas donde la nieve no llegue a acumularse. En áreas como Washington, se esperan ráfagas de viento de hasta 65 kilómetros por hora, lo que podría llevar la sensación térmica a cerca de -0,4°F (-18°C).

Si en la costa este se forma un temporal de alta intensidad, se incrementa la posibilidad de tormentas invernales en el norte de Orlando X/@NWSWPC

Además, indicó que todos los estados costeros registrarán vientos fuertes, incluso en áreas del interior, como Pittsburgh, donde las temperaturas diurnas podrían sentirse por debajo de cero.

La meteoróloga jefe de la organización Climate Central, Bernadette Woods Placky, señaló que el agua más cálida de lo normal en el Golfo de México y la Corriente del Golfo del Atlántico aportarán energía adicional al sistema, lo que podría intensificar aún más el ciclón bomba.