¿Se pueden tomar cosas de la basura sin meterse en problemas? Lo que dice la ley en Carolina del Norte

Una de las últimas actividades de moda entre aquellos que quieren ahorrar dinero es “bucear” en contenedores de basura. Se trata de una práctica que ganó popularidad gracias a los miles de videos de TikTok publicados en el último tiempo por parte de usuarios estadounidenses. Sin embargo, antes de sumarse a la tendencia, es importante saber qué dice la ley en Carolina del Norte al respecto.

De acuerdo con Roll-off Dumpster Direct, una empresa de alquiler de contenedores, bucear en contenedores de basura consiste en buscar entre artículos desechados con el objetivo de encontrar objetos útiles o valiosos. Si bien muchos lo hacen con la intención de obtener productos gratuitos en buen estado, para otros tantos representa un pasatiempo ecológico.

Lo cierto es que, dado que se generaron alrededor de 14.04 millones de toneladas de residuos sólidos durante el año fiscal 2022-2023, según la División de Gestión de Residuos de Carolina del Norte, revisar los contenedores también tiene beneficios para el cuidado del medioambiente. No obstante, la posibilidad de meterse en problemas por hacerlo puede variar en cada ciudad o estado.

Bucear en contenedores de basura consiste en buscar entre artículos desechados con el objetivo de encontrar objetos útiles o valiosos (Adobe Stock) Adobe Stock

Qué dice la ley en Carolina del Norte sobre bucear en contenedores de basura

Tal como indica The News & Observer, el caso California vs. Greenwood de la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que la basura que se deja en la vereda es considerada abandonada y no está protegida contra registros e incautaciones sin orden judicial bajo la Cuarta Enmienda. De esta manera, los artículos desechados en contenedores públicos están disponibles para ser tomados por cualquier persona, a menos que las ordenanzas locales lo prohíban.

Por ejemplo, en Charlotte, la ordenanza municipal señala que es ilegal que cualquier persona no autorizada por la ciudad recolecte cualquier residuo sólido. Sin embargo, en ciudades como Raleigh no se prohíbe tomar la basura ajena, aunque existen leyes que podrían tipificar esta acción como delito.

Por otro lado, en Durham no existe ninguna ley que aborde esta actividad, pero un estatuto estipula que “ninguna persona que no esté bajo la autoridad del director deberá llevarse ningún residuo o material reciclable dispuesto para la recolección por la ciudad”. Esto significa que, al igual que en Charlotte, es ilegal recolectar basura de los contenedores.

Al igual que en Charlotte, en Durham es ilegal recolectar basura de los contenedores (iStock) iStock

¿Qué pasa si se toman cosas de la basura en Carolina del Norte?

Siempre y cuando no haya una ordenanza local que lo prohíba, no hay ningún problema con tomar cosas de la basura en Carolina del Norte. No obstante, la situación cambia cuando se trata de contenedores de basura en propiedad privada.

Según la ley de Carolina del Norte, ingresar a contenedores de basura en propiedades privadas sin permiso se considera intrusión. Esto significa que las empresas podrían emprender acciones legales contra quienes lo hagan.

Por ejemplo, si un contenedor está cerrado con llave o vallado, no se puede bucear en el mismo. En caso de tener dudas sobre si se trata de uno público o uno privado, es recomendable consultar las normativas locales o pedir permiso para evitar problemas legales.

