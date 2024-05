Cheques de estímulo en EE.UU.: quiénes lo reciben la próxima semana y cuáles son los requisitos

Escuchar

Aunque ya pasaron varios años desde el momento más crítico de la pandemia de Covid-19 en EE.UU. y a pesar de que el presidente Joe Biden detuvo el envío de cheques de estímulo hace ya un tiempo, algunas jurisdicciones de ese país mantienen el desembolso de estos pagos por diferentes motivos. Uno de estos estados es Alaska, que el próximo jueves 16 de mayo realizará la repartición de Dividendos del Fondo Permanente (PFD, por sus siglas en inglés) y los beneficiarios serán los ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos.

Desde 1983, este distrito ubicado al noroeste del continente americano realiza de manera anual este pago que es el resultado de las ganancias petroleras. Aunque el plan social fue establecido en 1976, recién entró vigor siete años después. Esta medida les proporciona a los habitantes de Alaska un flujo de efectivo anual garantizado con el objetivo de ayudar en la economía local.

Alaska es uno de los estados de EE.UU. con clima ártico Mark Thiessen - AP

En Alaska: a cuánto asciende el cheque de estímulo que se entrega

Según informaron desde el gobierno de Alaska, a cargo del representante del partido republicano Mike Dunleavy, el pago del cheque de estímulo de este 2024 supera los 1100 dólares. Los residentes de esa región que se encuentren en estado “Elegible-No pagado” son quienes recibirán el pago de la semana próxima. Sobre la gestión de estos cheques, advierten que es importante administrar estos fondos adecuadamente porque eso afectará los pagos de dividendos para las generaciones futuras.

Alaska es una de las regiones con más incidencia de temblores en Estados Unidos Wonderlane / Unsplash

Ya cerró el período de recepción de formularios, por lo que los interesados que no llegaron a anotarse no podrán cobrar el beneficio este 2024. Sin embargo, desde la administración estatal alentaron a que esas personas no vuelvan a tener la misma demora en el próximo proceso, así pueden recibir el pago el próximo año, que se estima que será de más de US$1300. La temporada de solicitud del PFD es del 1° de enero al 31 de marzo de cada año.

Se estima que en 2025, el pago anual supere los 1300 dólares Mark Thiessen - AP

Los requisitos para ser beneficiario del cheque de estímulo en Alaska

Para calificar para un Dividendo del Fondo Permanente de 2025, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser residente de Alaska durante todo el año calendario 2024.

En la fecha en que solicitó el Dividendo del Fondo Permanente de 2025, tener la intención de permanecer como residente de Alaska indefinidamente.

No haber reclamado la residencia en ningún otro estado o país, ni haber obtenido un beneficio como resultado de una reclamación de residencia en otro estado o país en ningún momento desde el 31 de diciembre de 2023.

No haber sido condenado como resultado de una condena por delito grave durante 2024 o por un delito menor cometido entre 1997 y el año en curso.

Si estuvo ausente de Alaska por más de 180 días, presentar una causa razonable.

Haber estado físicamente presente en Alaska durante al menos 72 horas consecutivas en algún momento durante 2023 o 2024.

LA NACION