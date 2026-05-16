En qué casos el Uscis puede quedarse con el dinero de un trámite migratorio

Muchas personas creen que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) devuelve automáticamente el dinero cuando rechaza o niega una solicitud migratoria. Sin embargo, el manual oficial de políticas de la agencia establece que las tarifas casi siempre son definitivas, incluso cuando el trámite no avanza o termina con una negativa.

Los casos en los que Uscis se queda con el dinero de un trámite

El manual de políticas de Uscis indica que las tarifas migratorias “generalmente no son reembolsables”. Esto aplica, por regla general, independientemente de la decisión final o del tiempo de procesamiento. Significa que una persona puede perder cientos o miles de dólares aun cuando la agencia niegue el beneficio migratorio solicitado.

El Uscis cobra tarifas diferentes para cada trámite migratorio Freepik/Uscis - Freepik/Uscis

La agencia también aclara que el pago forma parte del proceso de revisión administrativa y no representa una garantía de aprobación. El Uscis cobra por analizar la petición, verificar antecedentes, revisar evidencia y emitir una decisión. Por eso, aunque el resultado sea negativo, el dinero normalmente permanece en poder de la agencia.

El documento añade que quien paga con tarjeta acepta no disputar el cargo, salvo que Uscis determine que corresponde un reembolso. La regla limita la posibilidad de recuperar fondos mediante reclamos con instituciones financieras después del envío del formulario migratorio.

Qué hace Uscis cuando un migrante tiene problemas con su pago

El manual también explica que la agencia gubernamental puede rechazar solicitudes cuando detecta pagos inválidos, fondos insuficientes o tarjetas rechazadas. Si una tarjeta de crédito es declinada, la agencia no intenta cobrar una segunda vez y puede rechazar el trámite inmediatamente por falta de pago válido.

Uscis es la entidad que regula los permisos migratorios de los extranjeros en EE.UU. Pexels

En casos de cheques o transferencias sin fondos, se puede reenviar el cobro una sola vez. Si el banco devuelve nuevamente el pago por insuficiencia de dinero, la agencia tiene autoridad para negar o rechazar la petición migratoria. Además, si el organismo ya había aprobado el beneficio antes de detectar el problema financiero, puede revocar, rescindir o cancelar esa aprobación mediante una notificación oficial.

La política federal señala que cuando un pago pierde validez después de emitirse el recibo oficial, la fecha de recepción también queda anulada. Ese detalle resulta importante porque muchas categorías migratorias dependen de fechas límite, cupos anuales o tiempos exactos de presentación.

Por otro lado, respecto a las solicitudes que requieren varias tarifas distintas, la agencia advierte que puede cancelar un beneficio completo aunque solo una de las cuotas resulte inválida. Además, establece que las otras cantidades pagadas dentro de ese mismo trámite tampoco son reembolsables.

Uscis hace excepciones y sí devuelve el dinero solo en algunos casos Freepik

Cuándo Uscis sí puede devolver una tarifa migratoria

Aunque la regla general favorece la retención del dinero, la autoridad migratoria reconoce algunas excepciones limitadas. Puede devolver dinero cuando la propia agencia comete un error que provoca una presentación incorrecta o cuando cobra una cantidad equivocada.

El procedimiento exige que la persona contacte al Centro de Contacto de Uscis o envíe una solicitud escrita a la oficina responsable del caso.

Después, un oficial revisa la información disponible y decide si corresponde la devolución. Cuando la agencia detecta una equivocación institucional, debe completar el formulario interno G-266 para procesar el reembolso. Por eso, el Uscis recomienda revisar monto, método de pago y versión del formulario antes de enviarlo.