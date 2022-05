Chicharito Hernández reveló que sufrió depresión: “Me llegó porque me cansé de no ser yo”

En tiempos recientes, los atletas han mostrado la verdadera cara de practicar un deporte de alto rendimiento; más allá del éxito, de las portadas de revista, de la fama y los autógrafos, están los humanos que día con día luchan también, como cualquier otra persona, con los problemas de la vida cotidiana y también por mantener la salud mental rodeados de reflectores y seguidores.

Esta vez fue Javier Hernández, delantero del LA Galaxy y máximo goleador de la selección mexicana, quien fue sincero sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. “Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo (...) Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y quería llenar vacíos”, dijo en conferencia tras un evento de beneficencia en el estado de Jalisco, en el que él y su equipo anunciaron una donación de 10 millones de dólares a una casa hogar.

“Tuve que tocar el fondo de la depresión para aceptar que hay un vacío existencial que nunca voy a llenar, que nadie va a llenar”, añadió Chicharito. El mexicano que ha jugado para dos equipos tan reconocidos como Manchester United y Real Madrid insistió en que ni la fama ni el éxito deportivo garantizan la felicidad para una persona.

Chicharito Hernández habla sobre la depresión que atravesó por problemas personales

Javier Hernández jugó con la camiseta de la Selección Mexicana por última vez en septiembre de 2019. Por ahora está borrado del equipo del técnico argentino Gerardo Martino rumbo al Mundial en Qatar, en lo que podría ser su cuarta participación desde que debutó con el seleccionado, pero no parece que vaya a suceder. La polémica alrededor de su separación del equipo ha crecido en los últimos meses por la falta de gol durante las eliminatorias de la Concacaf. Sin embargo, esta seguramente no es la mayor adversidad que Chicharito ha enfrentado en fechas recientes.

El minuto de silencio con el puño en alto AFP

La separación de su expareja Sarah Kohan, la modelo australiana con quien estuvo casado desde 2019 y madre de sus dos hijos Noah y Nala, ha significado una etapa dolorosa en su vida, a juzgar por las escasas entrevistas que ha concedido y las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales desde entonces. “Sé que no posteo mucho sobre mis hijos, muero de ganas de compartir más de mi vida con ellos, pero por el momento así son las cosas”, escribió en Instagram en febrero. Se sabe que el futbolista no vive con ellos desde enero de 2021.

En octubre del año pasado, Javier contó para The Ringer que tras la muerte de su abuelo, Tomás Balcazar, comenzó a sufrir una crisis emocional que afectó sus relaciones personales: “No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”. Durante esos momentos complicados, incluso dudó sobre la continuidad de su carrera en el fútbol porque perdió la confianza en sí mismo y se dejó caer.

Chicharito ha estado separado de sus hijos Noah y Nalah desde principios del 2021, luego de su separación de Sarah Kohan. @ch14_ - @ch14_

Tras ser un deportista simpático que atraía los reflectores y a miles de fanáticos por su carisma, Chicharito ha preferido adoptar un perfil bajo en los últimos años y reservar su vida privada; pero parte de la afición mexicana lo recuerda tan bien que pide su regreso al equipo y aplaude el buen momento que vive en la Major League Soccer.