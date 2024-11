Chivas de Guadalajara vs. Atlas: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU el partido de la Liga MX

Guadalajara y Atlas se enfrentarán este jueves en el Estadio Akron por el Play In para ver quien se clasificará para los cuartos de final de la Liga MX. Las Chivas vienen de caer por 1 a 0 en su casa ante Atlético San Luis en la última fecha de la fase regular, mientras que los Zorros vienen de rescatar un empate 0 a 0 de visitante ante el Necaxa.

El equipo dirigido por Arturo Ortega no atraviesa su mejor momento, sin embargo, le alcanzó para clasificarse a los Play In y se ilusionan con el pase a los cuartos de final. Para este encuentro el entrenador recuperará a Alvarado, Sepúlveda, Briseño y Marín, quienes serán duda en el once inicial hasta último momento. En contrapartida, Sepúlveda, Olivas y Martínez no estarán disponibles por lesión.

El equipo dirigido por Beñat San Jose ingresó al Play In en el último lugar de clasificación e intentará dar el batacazo en la liguilla. El entrenador español esperará hasta el último momento para ver si podrá contar con J. Lozano, B. Lozano y Ríos, quienes arrastran molestias físicas.

Atlas buscará repetir la victoria por 3 a 2 que supo conseguir en la fase regular en el Estadio Akron Instagram: @Atlasfc

Cómo ver Chivas vs. Atlas en vivo:

El partido está programado para este jueves 21 de noviembre y se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara.

Horario en EE.UU.: 16.05 hora del Pacífico (PST); 19.05 hora Central (CT); 20.05 hora del Este (EST); y 19.05 hora de CDMX.

Para quienes deseen seguir este encuentro desde Estados Unidos, estará disponible a través Telemundo.

En México se transmitirá por Amazon Prime Video.

Posibles formaciones de Chivas - Atlas

Chivas: Rangel; Mozo, Rey, Orozco, Chávez; Padilla, González, Gutiérrez; Cowell, Alvarado y Marín.

Rangel; Mozo, Rey, Orozco, Chávez; Padilla, González, Gutiérrez; Cowell, Alvarado y Marín. Atlas: Vargas; Zaldívar, Nervo, Mora, Dória, Reyes; Fulgencio, Rocha, Márquez, García; Aguirre.

Cómo es están los cuartos de final de la Liga MX

La fase regular de la Liga MX llegó a su fin y Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pumas, Rayados de Monterrey y Atlético San Luis, los primeros seis equipos de la tabla de posiciones, se clasificaron de manera directa a la liguilla. De la séptima a la décima posición (Tijuana, América, Chivas y Atlas) disputarán el Play In para determinar quien accederá a los dos cupos que faltan en los cuartos de final.

Play In

Tijuana Vs. América

Chivas Vs. Atlas

Liguilla

Cruz Azul Vs. el ganador del partido 2 del Play In

Pumas Vs. Rayados de Monterrey

Tigres Vs. Atlético San Luis

Toluca Vs. el ganador de Tijuana Vs. América

Historial entre Chivas y Atlas

Desde el primer enfrentamiento en el 2000, ambos equipos se vieron las caras en 62 ocasiones. Chivas demostró su superioridad al llevarse la victoria en 28 de esos encuentros, mientras que Atlas logró imponerse en 18 oportunidades. Los 16 partidos restantes terminaron en empate.

Este historial refleja el desafío que deberán afrontar los dirigidos por Beñat San José. Sin embargo, tanto las Chivas, que intentarán hacerse fuertes en su casa ante su gente, como los Zorros, que buscarán pisar fuerte en Guadalajara, querrán llevarse una victoria para clasificarse a los cuartos de final de la Liga MX.