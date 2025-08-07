Clima de hoy en EE.UU.: el mapa de la ola de calor en California y posibles tornados en el norte este jueves 7 de agosto

Mientras gran parte de Estados Unidos espera jornadas calurosas e incluso extremas en lugares como California, otros sectores del territorio se preparan para enfrentar tormentas severas, lluvias intensas e incluso la amenaza de tornados. A esto se le suma la evolución de la tormenta tropical Dexter en el Atlántico norte y otros dos sistemas con potencial de desarrollo ciclónico en el corto y mediano plazo.

Riesgo elevado de tormentas severas en el norte de EE.UU.

La región de las Llanuras del Norte y el Valle Superior del Mississippi estará bajo alerta por fuertes tormentas eléctricas a partir de este jueves, con posibilidades de que se prolonguen hasta el sábado por la mañana. Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), se estableció un riesgo mejorado para estas áreas, especialmente sobre Dakota del Norte y sectores vecinos.

El SPC alerta por vientos de hasta 120 km/h, granizo mayor a 5 cm y posibles tornados en Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota desde este jueves hasta el sábado SPC

Los posibles impactos incluyen:

Vientos intensos con ráfagas superiores a 65 nudos (120 km/h).

con ráfagas superiores a 65 nudos (120 km/h). Granizo de gran tamaño, con diámetros que podrían superar los cinco centímetros.

de gran tamaño, con diámetros que podrían superar los cinco centímetros. Alta frecuencia de relámpagos.

Posibilidad de tornados aislados.

En especial, las zonas más vulnerables serán Dakota del Norte, el noreste de Dakota del Sur y el noroeste de Minnesota. Allí, las tormentas podrían organizarse en superceldas capaces de generar granizo muy grande y vientos destructivos, además de posibles tornados embebidos en líneas de tormenta.

Lluvias moderadas a intensas en el centro y este de EE.UU.

Mientras las tormentas fuertes amenacen al norte, el centro y el este de Estados Unidos también recibirán precipitaciones significativas durante los próximos días. La interacción de humedad tropical con sistemas frontales estacionarios en el sureste generará lluvias de intensidad variable en regiones como el Valle de Ohio, los Grandes Lagos, los Apalaches y el litoral del Golfo de México.

El NWS pronostica acumulaciones significativas en el Valle del Mississippi, los Grandes Lagos y el sureste, con Georgia y Alabama en máxima alerta por posibles inundaciones NWS

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó acumulaciones de agua de moderadas a fuertes en:

El Valle del Mississippi medio y superior.

Las regiones altas del norte del Mississippi y la parte occidental del lago Superior.

Sectores de los estados del sureste, como Georgia, Alabama y las Carolinas.

El fenómeno estará potenciado por la circulación de humedad desde el Golfo y el calentamiento diurno, lo que favorecerá el desarrollo de tormentas dispersas por la tarde en zonas como:

Los Valles de Ohio y Tennessee.

Las Llanuras Altas del Sur y del Centro.

Las Montañas Rocosas del Sur y el Suroeste.

El Atlántico medio y partes del noreste.

Ola de calor extremo en el suroeste: de California a Texas

Una de las preocupaciones más graves del panorama meteorológico actual es la ola de calor que azotará el suroeste, especialmente entre este jueves y el viernes. Un sistema de alta presión en niveles superiores de la atmósfera mantendrá las temperaturas en niveles peligrosamente altos en estados como Arizona, California, Nuevo México y el oeste de Texas.

Arizona alcanzará 46°C, con 'riesgo generalizado' según el NWS, mientras California, Nuevo México y Texas enfrentarán temperaturas peligrosas que obligan a limitar actividades al aire libre NWS

Se prevé que los valores térmicos lleguen hasta los 115 °F (46 °C) en algunos puntos de Arizona, particularmente en el centro y sur del estado. Esta zona será la más afectada por un “riesgo generalizado de calor mayor a extremo”, de acuerdo con el pronóstico oficial.

También se emitieron advertencias y avisos por calor extremo en:

El sureste de California.

El centro de Kansas y Nebraska.

El sureste de Colorado.

El centro norte de Texas y el panhandle.

La mayor parte de Oklahoma.

Una porción del noroeste de Arkansas.

Temperaturas máximas para hoy en California

Ante este escenario, las autoridades recomendaron limitar la actividad al aire libre, hidratarse con frecuencia y buscar lugares con aire acondicionado.

La tormenta tropical Dexter sigue su ruta en el Atlántico

En el norte del océano Atlántico, la tormenta tropical Dexter avanza hacia el noreste a una velocidad de 16 nudos (30 km/h), según el último aviso del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban los 45 nudos (83 km/h), con ráfagas de hasta 55 nudos (102 km/h). Se espera que Dexter se transforme en un sistema extratropical en las próximas horas, con una intensificación adicional de los vientos durante su transición.

La tormenta tropical Dexter se intensifica en el Atlántico: con vientos de 83 km/h y ráfagas de 102 km/h, evolucionará a sistema extratropical con vientos de 120 km/h para el viernes antes de disiparse NHC

La evolución prevista indica que:

Para el jueves por la tarde, alcanzará vientos de hasta 55 nudos (102 km/h) con ráfagas de 65 nudos (120 km/h)

por la tarde, alcanzará vientos de hasta con ráfagas de Para la madrugada del viernes , se prevé que los vientos. aumenten a 65 nudos (120 km/h) con ráfagas de hasta 80 nudos (148 km/h) , mientras se desplace hacia los 45.3°O.

, se prevé que los vientos. aumenten a con ráfagas de hasta , mientras se desplace hacia los 45.3°O. Su debilitamiento comenzará hacia el fin de semana, mientras que para el lunes se espera su disipación en el Atlántico oriental.

Vigilancia por sistemas tropicales en el Atlántico

Además de Dexter, el NHC mantiene bajo observación dos áreas con potencial de desarrollo ciclónico: