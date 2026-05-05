En Miami: el tren directo que podría llevar desde el aeropuerto hasta las terminales de cruceros

En mayo de 2026, la Organización de Planificación del Transporte de Miami-Dade (TPO, por sus siglas en inglés) dio a conocer un análisis de viabilidad para conectar el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) y PortMiami mediante un sistema de tren directo. El proyecto tiene como objetivo reducir el colapso del tráfico terrestre debido a la llegada de 77 millones de pasajeros aéreos y 24 millones de pasajeros de cruceros previstos para las próximas décadas.

Alternativas de tecnología para el tren de los cruceros en Miami

El informe de la TPO describe dos alternativas tecnológicas para cubrir una distancia de alrededor de nueve millas (14,5 kilómetros). La primera opción es extender el Metrorail, lo cual necesitaría la construcción de dos millas (3,2 kilómetros) más de vía y un puente sobre el Canal Intracostero, con un costo estimado entre US$700 y 800 millones de dólares.

La extensión que propone hacer la TPO en Miami TPO

La segunda alternativa es un Automated People Mover (APM), que se asemeja al tren interno del aeropuerto, con un costo aproximado de entre US$600 y US$700 millones. Pese a que los vagones del APM tienen una capacidad reducida (50 pasajeros, en comparación con los 75 del Metrorail), sus estaciones son más pequeñas y versátiles para poder encajar en la zona portuaria.

El estudio menciona que el transporte de cruceristas demanda una logística distinta a los trenes de pasajeros convencionales:

Carga de equipaje : las maletas obligan a diseñar vagones con áreas de almacenamiento amplias y estaciones con accesibilidad de alto flujo.

: las maletas obligan a diseñar vagones con áreas de almacenamiento amplias y estaciones con accesibilidad de alto flujo. Picos de tráfico : la demanda se concentra de forma extrema en las horas en que los buques de 6000 pasajeros zarpan.

: la demanda se concentra de forma extrema en las horas en que los buques de 6000 pasajeros zarpan. Competencia de mercado: para ser exitoso, el tren debe garantizar un traslado de 30 minutos o menos, compitiendo con la conveniencia de los servicios privados.

El futuro del tren de los cruceros de Miami y otras posibles medidas en Florida

Pese a su viabilidad, el tren directo aún no cuenta con fondos asignados en el Plan de Transporte 2050, por lo que la TPO recomienda acciones de implementación rápida. Entre ellas, destaca la creación de buses express con una señalización simplificada por colores y tarifas integradas que permitan viajar con un único boleto.

A la espera de financiamiento, la entidad recomendó la incorporación de “embajadores de tránsito” en el aeropuerto de la ciudad de Florida para asistir a los viajeros internacionales en el tránsito de las conexiones actuales.

Además, la investigación detalló que existen otras posibles medidas a corto plazo que podrían implementarse para mejorar los viajes entre PortMiami y el Aeropuerto Internacional de Miami bajo la utilización del transporte público.

Se busca extender el el Metrorail de Miami-Dade Facebook Miami-Dade County Department of Transportation and Public Works

Campañas de marketing y difusión, la clave para conectar las terminales en Miami, según la TPO

“Se lo puede utilizar de manera positiva para difundir información sobre el uso del transporte público para desplazarse entre PortMiami y MIA. En colaboración con las compañías de cruceros en PortMiami, crearemos campañas de marketing personalizadas dirigidas a tipos específicos de pasajeros", remarcaron.

El estudio técnico concluye que, para replicar modelos de éxito como el de Vancouver, donde el trayecto entre aeropuerto y puerto se completa en 26 minutos, Miami deberá priorizar la integración de infraestructura ferroviaria que soporte el volumen de pasajeros proyectado para los próximos años.