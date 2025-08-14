Clima de hoy en EE.UU.: ola de calor en Florida, fuertes lluvias y otras alertas del jueves 14 de agosto

Este jueves 14 de agosto, se presentarán condiciones meteorológicas muy variadas en distintas regiones de Estados Unidos: tormentas severas, riesgos de lluvias intensas, calor extremo y el monitoreo cercano de la tormenta tropical Erin en el Atlántico.

Lluvias intensas y posibles inundaciones repentinas en la costa del Atlántico medio y Carolina

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una masa de aire cálido y húmedo afectará gran parte del este y sur profundo de Estados Unidos. Este patrón favorecerá la formación de chaparrones y tormentas eléctricas aisladas desde las primeras horas, pero será en la tarde y noche cuando aumente la cobertura e intensidad de las precipitaciones.

Inundaciones inminentes: El NWS alerta sobre riesgo de lluvias torrenciales en la costa del Atlántico medio y Carolinas NWS

En la zona costera del Atlántico medio y de las Carolinas persistirá un canal de baja presión que, sumado al avance de un frente frío desde el interior, potenciará las lluvias. El NWS advirtió que en esta franja se registrará un riesgo leve de precipitaciones excesivas, lo que eleva la probabilidad de inundaciones repentinas.

El área más afectada incluirá sectores próximos a la costa , con acumulados localmente elevados.

, con acumulados localmente elevados. Las tormentas más fuertes se producirán durante la tarde y primeras horas de la noche.

y primeras horas de la noche. Para este viernes, el desplazamiento hacia el sur del frente frío estabilizará la atmósfera en el Valle de Tennessee, lo que reducirá la cobertura de tormentas, aunque podrían persistir episodios aislados de crecidas rápidas desde el bajo Valle del Mississippi hasta el noreste.

Tormentas severas desde las Llanuras del Norte hasta el alto Medio Oeste

En el norte, un sistema de baja presión que se profundiza sobre las praderas canadienses impulsará un frente cálido a través de las Llanuras del Norte. Esto desencadenará rondas de tormentas fuertes a severas, con riesgo principal de ráfagas de viento destructivas y granizo grande.

Tormentas destructivas: desde Dakota del Norte hasta Minnesota se esperan superceldas con granizo de hasta cinco cm de diámetro SPC

La primera onda corta de la atmósfera media se desplazará hacia el Valle del Mississippi superior, donde se prevé inestabilidad marcada. Desde el este de Minnesota hasta el norte de Iowa podrían desarrollarse tormentas aisladas severas durante la tarde.

Un segundo sistema cruzará Saskatchewan y alcanzará Manitoba hacia la noche, con un frente frío que avanzará sobre las Dakotas orientales.

En el este de Dakota del Norte , especialmente cerca de Grand Forks, se esperan condiciones propicias para superceldas con granizo que podría superar las 1,9 pulgadas (cinco cm) de diámetro.

, especialmente cerca de Grand Forks, se esperan condiciones propicias para superceldas con granizo que podría superar las 1,9 pulgadas (cinco cm) de diámetro. Las tormentas se iniciarán a última hora de la tarde y se extenderán hacia el sur hasta alcanzar sectores de Dakota del Sur y Nebraska, aunque en estas áreas la amenaza se verá moderada por un menor nivel de cortante.

Ola de calor en el centro-sur de EE.UU. y Florida

Las temperaturas extremas se concentrarán en las Llanuras Centrales, donde se prevé que las máximas alcancen los 38 °C (100 °F) o más en algunas zonas. En Florida, el avance del sistema de alta presión de las Bermudas incrementará tanto el calor como la humedad, al elevar el índice de riesgo por calor a niveles “mayor” e incluso “extremadamente alto” en puntos del norte y centro del estado.

En el centro de las Llanuras, la ola de calor persistirá al menos dos días.

En Florida, el calor sofocante se combinará con humedad elevada, lo que aumentará el riesgo de golpes de calor.

Las Llanuras Centrales registrarán temperaturas de 38°C (100°F), mientras Florida sufre índices de calor "peligrosos" NWS

Seguimiento de la Tormenta Tropical Erin

En el Atlántico central, la tormenta tropical Erin se desplazará hacia el oeste a 17 mph (28 km/h) desde su posición actual cerca de 16,3° N y 48,2° O, con vientos máximos sostenidos de 51 mph (83km/h) y rachas de hasta 63 mph (102 km/h), de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes.

Erin se intensifica: La tormenta tropical avanza hacia el oeste a 28 km/h con vientos de 83 km/h, y podría convertirse en huracán categoría 1 NHC

Además de Erin, se monitorea un área de baja presión en las cercanías de la costa oeste de la península de Yucatán. Este sistema presenta una baja probabilidad de desarrollo ciclónico, estimada en 20% en las próximas 48 horas y el mismo porcentaje a siete días.