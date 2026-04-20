Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 43 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heladas generalizadas y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: heladas generalizadas y luego soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sursureste

: 0 a 10 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: heladas generalizadas y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: heladas generalizadas y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.