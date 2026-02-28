Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 29 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Noreste

Probabilidad de precipitación: 12%

Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.

A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 32%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 56%.

A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 38%.

A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 61%.

A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 63%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 51%.

A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 45%.