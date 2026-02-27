Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 66 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Expectativa en EE.UU.: los Clinton testifican ante un comité del Congreso por el caso Epstein
- 2
J.B. Pritzker vuelve a insistir: la ley que busca eliminar el uso de celulares en las escuelas de Illinois
- 3
Alerta para quienes usan ITIN: la Justicia autoriza al IRS a compartir direcciones de inmigrantes con el ICE
- 4
La verdad sobre el cheque de US$2000: qué pasará con el dinero de los aranceles tras el fallo de la Corte Suprema