Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 66 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 12 mph, Estesureste

: 2 a 12 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.