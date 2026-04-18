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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 69 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 18 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 13 a 18 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 72%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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