Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 69 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 18 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 13 a 18 mph, Sureste

: 13 a 18 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 72%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.