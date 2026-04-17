Avanza el ICE sobre los bancos de EE.UU.: el gobierno de Trump quiere que reporten información migratoria

El gobierno de Donald Trump confirmó públicamente que tiene la intención de imponer un mandato para que los bancos de Estados Unidos recopilen datos de ciudadanía o estatus migratorio de sus clientes. En línea con medidas que favorecen el envío de información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), la iniciativa obligaría a demostrar estatus legal de cada una de las personas.

Scott Bessent anticipa orden en EE.UU. para que bancos verifiquen estatus migratorio de clientes

Scott Bessent, secretario del Tesoro bajo el mando de la administración Trump, adelantó recientemente esta medida, según consignó CNBC.

Si finalmente se aplica, expondría la información de millones de migrantes en el ámbito bancario estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comentó sobre la idea de la administración Trump de añadir esta exigencia a los bancos Alex Brandon - AP

En concreto, Bessent manifestó que hay una orden ejecutiva en elaboración, la cual exigirá que los bancos soliciten documentos adicionales a sus clientes.

Con el nuevo proceso, las entidades bancarias deberían verificar si un cliente es ciudadano, residente permanente o si tiene algún permiso válido para estar en EE.UU.

El argumento del gobierno federal, expresado a través de Bessent, es que conocer el estatus legal de los clientes es fundamental para cumplir las reglas KYC (Know Your Customer), una serie de normas creadas para combatir el lavado de dinero.

Además, el funcionario a cargo del Tesoro estadounidense también manifestó que otros países impulsaron medidas similares y que los inmigrantes indocumentados no tendrían que estar dentro del sistema bancario de EE.UU.

Los bancos de EE.UU. podrían recopilar datos sobre ciudadanía y estatus migratorios de sus clientes

Expertos y bancos cuestionan plan en EE.UU. para exigir datos migratorios en cuentas financieras

Según reveló CNBC, a partir de que se conoció la intención se expresaron distintos cuestionamientos.

Los argumentos en contra de la medida mencionaron factores tanto de inclusión de los extranjeros como de dificultades logísticas del sistema para hacer frente a este pedido.

En primer lugar, la idea de Donald Trump y Scott Bessent fue resistida porque excluye a los inmigrantes sin estatus legal del sistema.

Los expertos explican que, al obligar a millones de extranjeros a pagar solo en efectivo, se dificultan cuestiones como el pago de impuestos y se limita el crecimiento económico del país norteamericano.

Por otro lado, hubo quejas de los bancos por las exigencias logísticas que demandaría la aplicación de esta medida. Si finalmente se publica la orden ejecutiva, el requisito de verificación podría sumar costos adicionales de entre 2600 y 5600 millones de dólares.

Por otro lado, también se perdería mucho tiempo destinado a estos trámites adicionales. Sin embargo, Bessent remarcó que si el Tesoro lo ordena, los bancos tienen la obligación de acatar y cumplir la normativa.

Antecedentes del plan en EE.UU. para exigir verificación de ciudadanía en el sistema bancario

En línea con otras medidas para integrar el ámbito financiero y el control migratorio, semanas atrás ya se había dado a conocer la idea del gobierno republicano de añadir esta regla para los bancos.

Según indicó The Wall Street Journal, la propuesta original era pensada no solo para nuevos clientes, sino también para los usuarios que ya tengan una cuenta. Por lo tanto, los bancos deberían implementar una verificación de sus clientes si finalmente se avanza en esos términos.