Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que la temperatura rondará entre 14 y 7 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Probable nieve ligera luego posibles chubascos de nieve, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 63 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Probable nieve ligera luego posibles chubascos de nieve.

El tiempo en la noche en New York

Temperatura: 7 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Suroeste.

La probabilidad de precipitación es de 63.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en New York, Buffalo

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 7 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Probable nieve ligera luego posibles chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 63.

: 63. A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 49.

El jueves 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de -6 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación : 39.

: 39. A la noche, se espera una temperatura de 9 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de llovizna de nieve luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 19.

El viernes 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de -1 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado luego Leve Probabilidad de Chubascos de Nieve. Probabilidad de precipitación : 16.

: 16. A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nevadas. Probabilidad de precipitación: 21.

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 4 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nevadas. Probabilidad de precipitación : 21.

: 21. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 5.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 6 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 1.

: 1. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 6 to 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 12.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 12.

: 12. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 6 to 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nevadas. Probabilidad de precipitación: 17.

El martes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de llovizna de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 15.

: 15. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado luego Leve Probabilidad de Chubascos de Nieve. Probabilidad de precipitación: 18.