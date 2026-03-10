Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 48 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.
La probabilidad de precipitación de 63%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 63%
- Pronóstico: chaparrones probables
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 99%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 97%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 79%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 77%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 79%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 65%.
